Αποκάλυψη Θεοφάνους: Το άγνωστο παρασκήνιο με τον Γιώργο Μαρίνο και τα νέα για τη Μαρινέλλα

Σε μια άκρως συναισθηματική και φορτισμένη τηλεοπτική συνέντευξη προχώρησε ο Γιώργος Θεοφάνους, καλεσμένος στον καναπέ του «Στούντιο 4». Ο καταξιωμένος μουσικοσυνθέτης άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τα ιερά «τέρατα» που σημάδεψαν ανεξίτηλα την καριέρα και τη ζωή του, χαρίζοντάς μας στιγμές βαθιάς συγκίνησης.

Για τη Μαρινέλλα: «Τα νέα της τα κρατάω για μένα»

Όταν η συζήτηση έφτασε στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, τη Μαρινέλλα, ο δημιουργός δεν μπόρεσε να κρύψει τη θλίψη του για τη δοκιμασία της υγείας της. Με φωνή που «έσπαγε», παραδέχτηκε: «Με τη Μαρινέλλα είναι αλλιώς. Λέω "είναι", αλλά τώρα δυστυχώς δεν μπορεί να είναι [το ίδιο]».

Σε ερώτηση των παρουσιαστών για το αν μαθαίνει νέα για την κατάστασή της, ο ίδιος αρκέστηκε να απαντήσει με απόλυτο σεβασμό: «Ναι, ναι... τα κρατάω για μένα», δείχνοντας το μέγεθος της αγάπης και της διακριτικότητάς του απέναντί της.

Το ύστατο χαίρε στον Γιώργο Μαρίνο

Την ίδια μέρα που συγγενείς, φίλοι και ολόκληρος ο καλλιτεχνικός κόσμος είπαν το τελευταίο «αντίο» στον θρυλικό σόουμαν Γιώργο Μαρίνο, ο Γιώργος Θεοφάνους μοιράστηκε μια άγνωστη, τρυφερή ιστορία από τη σχέση τους.

Όπως αποκάλυψε, οι δυο τους έκαναν στενή παρέα στο παρελθόν, ενώ ετοίμαζαν και κοινά επαγγελματικά βήματα: «Ερχόταν στο σπίτι μου ο Μαρίνος, ακούγαμε τραγούδια, διαλέξαμε μάλιστα να κάνουμε και μια δουλειά μαζί».

Ωστόσο, αναφέρθηκε και σε ένα γεγονός που στιγμάτισε τον σόουμαν, και δεν ήταν άλλο από την απώλεια της Αλίκης Βουγιουκλάκη το 1996: «Όταν έφυγε η Αλίκη, τον πείραξε πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι τον ταρακούνησε τόσο».

Κλείνοντας τον φόρο τιμής στον μοναδικό καλλιτέχνη, ο συνθέτης μίλησε με απόλυτο θαυμασμό για το τεράστιο ταλέντο του, τονίζοντας: «Καταρχήν τον βλέπεις ακόμα στα βίντεο... Λέει την κάθε λέξη, καταλαβαίνει το καθετί που λέει».