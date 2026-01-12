Θεοφάνους: «Τσακώνομαι συνέχεια με το ChatGPT - Ήθελα να μου μιλάει στον πληθυντικό»

Την γνώμη του για την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη μουσική βιομηχανία εξέφρασε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Θεοφάνους, καθώς βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», επισημαίνοντας πως φοβάται πως ο οποιοσδήποτε μπορεί «να ψιθυρίσει μια μελωδία και να πει «αυτό είναι το τραγούδι μου».

«Τα έχω πολύ με την τεχνολογία. Στεναχωριέμαι και αγχώνομαι γιατί οποιοσδήποτε σήμερα μπορεί να κρατάει ένα τηλέφωνο και να ψιθυρίσει μια μελωδία και να πει «αυτό είναι το τραγούδι μου». Δεν είναι έτσι το πράγμα. Εγώ χρησιμοποιώ μόνο την τεχνητή νοημοσύνη στις ενορχηστρώσεις και για να παίρνω κάποιες ιδέες», είπε χαρακτηριστικά.

Συνέχισε, ξεκαθαρίζοντας ότι θέλει να κρατάει αποστάσεις από το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, αποκάλυψε ότι στο παρελθόν ήθελε να του μιλάει στον πληθυντικό:

«Εκνευρίζομαι με τον τρόπο που μου απαντάει το ChatGPT. Είχα ένα κόλλημα να μου μιλάει στον πληθυντικό, να κρατάει λίγο αποστάσεις. Τσακώνομαι συνέχεια, και σήμερα τσακώθηκα μαζί του. Επίσης νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Δεν τα ξέρει όλα, υπάρχουν πολλές ανακρίβειες εκεί μέσα», ανέφερε.