«Απόλυτος» θαυμαστής του Νότη Σφακιανάκη στην Κύπρο έφτιαξε πάρκο προς τιμήν του

Την εκτίμησή του στο πρόσωπο του λαϊκού τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη, έδειξε ένας θαυμαστής του στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα στη Λάρνακα, ο οποίος έφτιαξε πάρκο προς τιμή του.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε δημοσιογράφος στο Mega και στην εκπομπή «Buongiorno», ο «ξεχωριστός θαυμαστής» του Νότη Σφακιανάκη δημιούργησε ένα μικρό πάρκο για κάθε θαυμαστή του λαϊκού τραγουδιστή.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το πάρκο για τον Νότη Σφακιανάκη αναμένεται να μεγαλώσει, έχει πάρει τη σχετική αδειοδότηση και γνωμοδότηση από το δημοτικό συμβούλιο, ενώ περιλαμβάνει από τραγούδια, μέχρι συμβολισμούς σχετικούς με τον τραγουδιστή.