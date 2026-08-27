Αποστολία Ζώη από τη Ζανζιβάρη: «Συναντήσαμε κόκκινες μαϊμούδες»

Συνεχίζει το ταξίδι της στη Ζανζιβάρη, η Αποστολία Ζώη, έχοντας στο πλευρό της την αδελφή της. Η τραγουδίστρια, μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από τον τροπικό παράδεισο, στις οποίες φαίνεται ανανεωμένη, με εντυπωσιακά μαλλιά σε braids
Οι δυο αδελφές επισκέφθηκαν αυτή τη φορά το Jozani Forest και συνάντησαν από κοντά τις χαρακτηριστικές κόκκινες μαϊμούδες Red Colobus.
«Χαμένες στο πράσινο της Ζανζιβάρης! Σήμερα εξερευνήσαμε το Jozani Forest και συναντήσαμε τους πιο διάσημους κατοίκους του νησιού: τις κόκκινες μαϊμούδες Red Colobus!
Αυτά τα απίθανα πλάσματα βρίσκονται μόνο εδώ, είναι πανέμορφα, σκανδαλιάρικα και καθόλου ντροπιαστικά με την κάμερα. Δύο αδερφές, ένα τροπικό δάσος και αμέτρητες εικόνες που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Η Αφρική συνεχίζει να μας εκπλήσσει!
Save αυτό το post αν σχεδιάζεις ταξίδι στη Ζανζιβάρη! Πήγαινε στο τελευταίο βίντεο και πάρε παράδειγμα πως πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους τοξικούς ανθρώπους..» έγραψε η Αποστολία Ζώη στη νέα της ανάρτηση.
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