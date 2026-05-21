Αποστολία Ζώη: «Βίωσα δύσκολα το Nomads, έρχεσαι σε οριακές καταστάσεις»

Ο σοβαρός τραυματισμός του Σταύρου Φλώρου στο Survivor, έχει σταθεί αφορμή πολλοί πρώην συμμετέχοντες σε ριάλιτι δράσης να εκμυστηρευτούν δύσκολες συνθήκες που βίωσαν.

Η Αποστολία Ζώη που είχε κερδίσει το Nomads το 2017 σε δηλώσεις της στη «Super Κατερίνα» έκανε λόγο για οριακές καταστάσεις.

«Βίωσα πάρα πολύ δύσκολα το ριάλιτι επιβίωσης, που είχα συμμετάσχει, γιατί έρχεσαι σε πολύ οριακές καταστάσεις με τον εαυτό σου. Υπάρχει μια επικινδυνότητα πάντα, που δεν την καταλαβαίνεις τόσο εκείνη τη στιγμή όσο όταν βγαίνεις από το παιχνίδι».

Όπως ανέφερε, πάντα υπάρχει η πιθανότητα να γίνει κάποιο λάθος. «Υπάρχουν όρια αλλά υπάρχει και το ανθρώπινο στοιχείο, οπότε μέχρι ένα σημείο υπάρχει το όριο. Πάντα υπάρχει μια πιθανότητα του λάθους ή της παρεκτροπής», πρόσθεσε στη συνέχεια.