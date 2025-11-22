Αποστολία Ζώη: Πόσα χρήματα πήρε τελικά από το Nomads

Μία αναδρομή στα τηλεοπτικά προγράμματα στα οποία συμμετείχε, έκανε την Αποστολία Ζώη να αφεθεί «Στην αγκαλιά του Φάνη» και να μιλήσει στον Λαμπρόπουλο για το χρηματικό έπαθλο που είχε κερδίσει στο Nomads το 2017.

Η τραγουδίστρια ήταν η νικήτρια του πρώτου κύκλου του ριάλιτι που παρουσίαζε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με χρηματικό έπαθλο 100.000 ευρώ. Στη δεύτερη θέση είχε τερματίσει τότε ο Κωνσταντίνος Οροκλός με τον οποίο είχαν συμφωνήσει όποιος κερδίσει να σπάσουν το χρηματικό έπαθλο 25%-75%.

Τελικά, όπως η Αποστολία Ζώη δήλωσε πως στην τσέπη της μπήκαν 57.000 ευρώ, είσπραξη των οποίων έγινε μετά από 1,5 χρόνο περίπου.

«Τα χρήματα που πήρα ήταν φορολογημένα, σου παίρνει το κράτος ό,τι σου παίρνει… Έδωσα χρήματα και στον Οροκλό, που ήμασταν μαζί στον τελικό. Πριν τρέξουμε, ο Κωνσταντίνος νόμιζε ότι θα κερδίσει και μου πρότεινε να “σπάσουμε” τα λεφτά και συμφώνησα.

Και τα πήγαμε 75.000 ο νικητής και 25.000 ο δεύτερος! Μετά από ενάμιση χρόνο που πληρώθηκα, στην τσέπη μου μπήκαν 57.000 ευρώ», είπε η Αποστολία Ζώη στην εκπομπή.