Αποστόλης Τότσικας: Φωτογραφήθηκε με κόκκινο κραγιόν - Η ανάρτηση περί «ανδρισμού»

Με κόκκινο κραγιόν φωτογραφήθηκε ο Αποστόλης Τότσικας από την σύζυγό του Ρούλα Ρέβη, η οποία δήλωσε μέσα από ανάρτησή της ότι ο ανδρισμός δεν σχετίζεται με στερεότυπα και φόβους γύρω από το κόκκινο χρώμα.
Η Ρούλα Ρέβη ανέβασε την φωτογραφία που έβγαλε τον σύζυγό της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, τονίζοντας πως εκείνος δεν φοβήθηκε ποτέ να πειραματιστεί και παίξει μαζί της, εκφράζοντας την αγάπη της για εκείνον.
Η λεζάντα που συνόδευσε την ανάρτηση της έγραφε:
«Ανατροπή στερεοτύπων "ανδρισμός δεν σημαίνει φόβος για το κόκκινο". Ευχαριστώ τον Αποστόλη Τότσικα, που ποτέ δεν φοβήθηκε, ποτέ δεν σταματά να παίζει μαζί μου, ποτέ δεν δίστασε να δοκιμάσει πράγματα, και ποτέ κανείς και τίποτα δεν μπορεί να κλονίσει την εργατικότητά του, την αφοσίωση του και την αντίληψη του για τη δουλειά του αλλά και τη δική μου. Σ' αγαπώ».
