Απόστολος Γκλέτσος: «Αν πω ότι επιστρέφω στην πολιτική, ας βγει όλη η Ελλάδα να με φτύνει»

Ο Απόστολος Γκλέτσος ήταν χθες (5/4) καλεσμένος στην εκπομπή Ψυχαγωγία Κυριακάτικα και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην ενασχόλησή του με την πολιτική, ξεκαθαρίζοντας ότι αυτός ο κύκλος έχει κλείσει, ενώ απάντησε και στο αν έχει κάνει ρουσφέτια.

«Δεν θα επιστρέψω ποτέ ξανά στην πολιτική. Το έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου. Αν πω ότι επιστρέφω, ας βγει όλη η Ελλάδα να με φτύνει. Έκλεισε για μένα αυτός ο κύκλος οριστικά και αμετάκλητα. Αν δεν είχα ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική, πάλι από δήμαρχος θα ξεκινούσα. Είναι το πιο ωραίο, το πιο ρομαντικό πράγμα», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός.

Σε ερώτηση του Θανάση Πάτρα για το αν είχε κάνει ποτέ ρουσφέτι όσο ήταν δήμαρχος, ο Απόστολος Γκλέτσος απάντησε:

«Θα σας πω ξεκάθαρα. Ρουσφετάκι του στυλ "να φέρουμε τον φαντάρο κοντά" όχι. Αυτό δεν είναι καλό ρουσφέτι, γιατί στη θέση του δικού σου παιδιού θα πάει κάποιο άλλο παιδί και θα φάει το βύσμα».

«Ρουσφετάκι όμως -που δεν είναι ρουσφέτι- να φιλήσω κατουρημένες ποδιές σε γύρω-γύρω ιδιωτικά εργοστάσια, για να πάρουν κόσμο στη δουλειά, πάρα πολλά… και το λήξαμε. Κανένα ρουσφέτι όμως για το δημόσιο», ξεκαθάρισε ο γνωστός ηθοποιός.

«Η πολιτική σε αγχώνει, είχα τεράστιο άγχος και μεγάλο εκνευρισμό. Εγώ δεν είχα ένα κόμμα από πίσω μου, ήμουν ανεξάρτητος, μόνος μου. "Πούλησα" λίγο επικοινωνιακό τσαμπουκά αλλά με μέτρο. Η πορεία δείχνει ότι δεν έχασα το μέτρο», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Απόστολος Γκλέτσος.