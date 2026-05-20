Απόστολος Ρουβάς: Κλείνει η πιτσαρία του - «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»

Ο Απόστολος Ρουβάς μοιράστηκε μέσα από ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram ότι πέφτουν τίτλοι τέλους για ένα σημαντικό επαγγελματικό του εγχείρημα.
Όπως έγραψε ο Απόστολος Ρουβάς, η πιτσαρία που είχε δημιουργήσει στην Ηλιούπολη κλείνει οριστικά με τον γνωστό chef να ευχαριστεί το κοινό για την αγάπη και τη στήριξη, ενώ δεν έκρυψε πως ετοιμάζει το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.
«Ένα όμορφο ταξίδι στην οικογένεια του Pizzarte έφτασε στο τέλος του. Θέλω να πω ένα μεγάλο "ευχαριστώ" σε όλους εσάς που με στηρίξατε με την παρουσία και την αγάπη σας, αλλά και σε όλη την ομάδα του Pizzarte!
Κάθε κομμάτι πίτσας, κάθε στιγμή, κάθε χαμόγελο είχε αξία γιατί το μοιραστήκαμε μαζί! Θα τα ξαναπούμε μαζί σε κάτι νέο», έγραψε στην ανάρτησή του ο Απόστολος Ρουβάς.
- Στο κενό η έρευνα για την έντονη οσμή φυσικού αερίου στην Αττική - Τα δύο σενάρια και η πηγή
- Ισχυρός σεισμός στην ανατολική Τουρκία: Δόνηση 5,6 Ρίχτερ ξύπνησε νωπές μνήμες
- Τα 4 SOS για τις Πανελλαδικές: Ειδικοί ξεδιπλώνουν την «τέλεια» στρατηγική για τους υποψήφιους
- Ο «άσωτος και απατεώνας» Παπαφλέσσας και η θυσία του στη «Λεωνίδειο μάχη» στο Μανιάκι
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.