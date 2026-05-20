Απόστολος Ρουβάς: Κλείνει η πιτσαρία του - «Ένα όμορφο ταξίδι έφτασε στο τέλος του»

Ο Απόστολος Ρουβάς μοιράστηκε μέσα από ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram ότι πέφτουν τίτλοι τέλους για ένα σημαντικό επαγγελματικό του εγχείρημα.

Όπως έγραψε ο Απόστολος Ρουβάς, η πιτσαρία που είχε δημιουργήσει στην Ηλιούπολη κλείνει οριστικά με τον γνωστό chef να ευχαριστεί το κοινό για την αγάπη και τη στήριξη, ενώ δεν έκρυψε πως ετοιμάζει το επόμενο επαγγελματικό του βήμα.

«Ένα όμορφο ταξίδι στην οικογένεια του Pizzarte έφτασε στο τέλος του. Θέλω να πω ένα μεγάλο "ευχαριστώ" σε όλους εσάς που με στηρίξατε με την παρουσία και την αγάπη σας, αλλά και σε όλη την ομάδα του Pizzarte!

Κάθε κομμάτι πίτσας, κάθε στιγμή, κάθε χαμόγελο είχε αξία γιατί το μοιραστήκαμε μαζί! Θα τα ξαναπούμε μαζί σε κάτι νέο», έγραψε στην ανάρτησή του ο Απόστολος Ρουβάς.