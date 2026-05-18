«Ο δικός μου νικητής»: Η αποθέωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον Akyla που έριξε το Instagram

Μπορεί να μην κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης, όμως ο Akylas κατάφερε να κερδίσει κάτι εξίσου σπουδαίο: τον θαυμασμό και την απόλυτη στήριξη του κορυφαίου Έλληνα αθλητή στον πλανήτη, του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο απόλυτος σούπερ σταρ του NBA και ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς παρακολούθησε την προσπάθεια της ελληνικής συμμετοχής και δεν δίστασε να εκφράσει δημόσια την περηφάνια του για την εμφάνιση του καλλιτέχνη. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο «Greek Freak» έκανε μια ανάρτηση που συγκίνησε το κοινό και έγινε αμέσως viral.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης ανέβασε ένα story με ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο του Akyla από την εκρηκτική του εμφάνιση στη σκηνή του επετειακού 70ου διαγωνισμού της Eurovision. Πάνω στη φωτογραφία, τα λόγια του σπουδαίου μπασκετμπολίστα ήταν λίγα, αλλά γεμάτα ουσία: «Ο νικητής μου».

Υπενθυμίζεται πως ο Akylas, εκπροσωπώντας επάξια τη χώρα μας στη φετινή Eurovision 2026, κατέλαβε τη 10η θέση στον μεγάλο τελικό, συγκεντρώνοντας συνολικά 220 βαθμούς.