Η Τζούντι Ντεντς αποσύρεται από την υποκριτική λόγω τύφλωσης: «Δεν μπορώ καν να δω»

Η βραβευμένη με Όσκαρ, Τζούντι Ντεντς, σε πρόσφατη συνέντευξή της, δεν άφησε και πολλά περιθώρια να την ξαναδούμε να παίζει σε κάποια ταινία, αποδίδοντάς το στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την όρασή της.

Μιλώντας στο Chelsea Flower Shop, η Τζούντι Ντεντς ρωτήθηκε για το αν έχει σχέδια για μελλοντικούς ρόλους και εκείνη απάντησε: «Όχι, όχι, δεν μπορώ καν να δω». Από πλευράς τους, οι εκπρόσωποι της αγαπημένης ηθοποιού δήλωσαν πως δεν έχουν να προσθέσουν κάτι παραπάνω, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η Τζούντι Ντεντς πάσχει από ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας με την ίδια να εξομολογείται σε συνέντευξή της το 2022: «Δεν θέλω να αποσυρθώ. Δεν κάνω πολλά αυτή τη στιγμή γιατί δεν μπορώ να δω. Είναι κακό. Έχω μια φωτογραφική μνήμη, οπότε ένα άτομο να μου λέει, "Αυτή είναι η ατάκα σου...", αυτό μπορώ να το κάνω».

Πέρυσι, η ίδια είχε δηλώσει στη Sunday Mirror ότι εξακολουθούσε να προσπαθεί να βρει λύσεις, αλλά «δεν μπορώ να βλέπω πια στο σετ ταινίας και δεν βλέπω για να διαβάσω, αλλά απλά το χωνεύεις και πορεύεσαι με αυτό».

«Είναι δύσκολο ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλος ή όχι είναι ένας ρόλος. Δεν έχω βρει ακόμα τρόπο», πρόσθεσε.

Ο τελευταίος της ρόλος στην οθόνη ήταν μια cameo εμφάνιση στην ταινία «Spirited» το 2022.

Πάντως, η Τζούντι Ντεντς εχει τονίσει ότι θα συνεχίσει να εργάζεται γιατί «φοβάμαι σε παράλογο βαθμό την πλήξη. Γι' αυτό έχω τώρα αυτό το τατουάζ που λέει carpe diem. Με αυτό πρέπει να ζούμε».

Πρόσφατα παρουσίασε το βιβλίο της «Shakespeare: The Man Who Pays The Rent», ενώ μέσα στον Ιούνιο έχει και τρεις προγραμματισμένες εμφανίσεις στη σκηνή του θεάτρου, αφιερωμένες στην πολύχρονη πορεία της στην υποκριτική.