Απρόοπτο στον αέρα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» όταν ξέχασαν τα μικρόφωνα ανοιχτά: «Γαμ...»

Ένα απρόοπτο on air έκανε τη ζωντανή μετάδοση από τη Βυτίνα ακόμα πιο διασκεδαστική.

Οπου υπάρχει Ελλάδα
Οπου υπάρχει Ελλάδα | Skai TV
Η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βρέθηκε σήμερα (19/11) στη Βυτίνα, όπου οι κάτοικοι υποδέχτηκαν το συνεργείο του ΣΚΑΪ με γλέντι, χορούς και τραγούδια.

Στο τέλος όμως έγινε ένα απρόοπτο: το μικρόφωνο του Γιάννη Τσιμιτσέλη έμεινε ανοιχτό και ακούστηκαν στον αέρα προσωπικές του κουβέντες.

Μετά τη ζωντανή σύνδεση, ο παρουσιαστής έψαχνε τα πράγματά του στην πλατεία:

«Εγώ το καλάθι δεν το πήρα. Μου είπαν να το αφήσω κάτω το καλάθι μου», είπε στη συνεργάτιδά του.

«Σου το πήρανε;», τον ρώτησε εκείνη. «Όχι, εντάξει, εκεί είναι», απάντησε ο ηθοποιός.

Η δημοσιογράφος πρόσθεσε: «Εγώ πάντως έχω πάρει τα τσιγάρα και τα γυαλιά σου». Κι εκείνος έκπληκτος σχολίασε: «Έχεις πάρει τα τσιγάρα και τα γυαλιά μου; Τα βρήκα. Γαμ…καν».

Όλα αυτά μεταδόθηκαν ζωντανά, χωρίς να το καταλάβει, κάνοντας τη στιγμή ακόμα πιο αστεία.

 

