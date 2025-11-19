Απρόοπτο στον αέρα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» όταν ξέχασαν τα μικρόφωνα ανοιχτά: «Γαμ...»

Η εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βρέθηκε σήμερα (19/11) στη Βυτίνα, όπου οι κάτοικοι υποδέχτηκαν το συνεργείο του ΣΚΑΪ με γλέντι, χορούς και τραγούδια.
Στο τέλος όμως έγινε ένα απρόοπτο: το μικρόφωνο του Γιάννη Τσιμιτσέλη έμεινε ανοιχτό και ακούστηκαν στον αέρα προσωπικές του κουβέντες.
Μετά τη ζωντανή σύνδεση, ο παρουσιαστής έψαχνε τα πράγματά του στην πλατεία:
«Εγώ το καλάθι δεν το πήρα. Μου είπαν να το αφήσω κάτω το καλάθι μου», είπε στη συνεργάτιδά του.
«Σου το πήρανε;», τον ρώτησε εκείνη. «Όχι, εντάξει, εκεί είναι», απάντησε ο ηθοποιός.
Η δημοσιογράφος πρόσθεσε: «Εγώ πάντως έχω πάρει τα τσιγάρα και τα γυαλιά σου». Κι εκείνος έκπληκτος σχολίασε: «Έχεις πάρει τα τσιγάρα και τα γυαλιά μου; Τα βρήκα. Γαμ…καν».
Όλα αυτά μεταδόθηκαν ζωντανά, χωρίς να το καταλάβει, κάνοντας τη στιγμή ακόμα πιο αστεία.
