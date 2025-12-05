Αργυρός για Γκίλφοϊλ: «Γνωριστήκαμε πριν μπλεχτεί με την πολιτική - Μετά αποκτήσαμε μία πιο καλή σχέση»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός ήταν καλεσμένος το βράδυ της Πέμπτης (4/12) στο «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου στον ANT1 και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα πρώτα του βήματα στη δισκογραφία, καθώς επίσης στη σύζυγό του Αλεξάνδρα Νίκα και τον γιο τους.

Ακόμα ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για τη γνωριμία του με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:

«Η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε μέσω του κουμπάρου μου και εξαιρετικού φίλου μου, του Έρικ. Είχαμε γνωριστεί πριν μπλεχτεί με την πολιτική. Έτυχε να βρεθούμε κάπου και γνωριστήκαμε και εκεί κατάλαβα το πόσο πραγματικά θέλει να βοηθήσει όλον τον κόσμο.

Είναι πάρα πολύ δοτική, δηλαδή αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πόσο πρόσεχε τους διπλανούς της. Το πώς ερχόντουσαν, ξέρω εγώ, κάτι παιδάκια και έπαιζε με τα παιδάκια. Γενικότερα σαν άνθρωπος είναι πολύ δοτική.

Εκεί λοιπόν με κέρδισε ως άνθρωπος. Χωρίς να ξέρω ούτε πολιτικές. Δεν μου αρέσει να κάνω πολιτική και δεν είναι του στυλ μου. Όταν τη γνώρισα, με κέρδισε κατά αυτόν τον τρόπο. Μετά πέρασε αρκετός καιρός και άρχισε να υπάρχει αυτό στον αέρα, ότι θα είναι η καινούργια Πρέσβης.

Εκεί πέρα πραγματικά χάρηκα γιατί λέω, αυτός ο άνθρωπος και με την δύναμη που έχει έτσι από την Αμερική, αλλά και τη δοτικότητα που εγώ αντιλήφθηκα στη δική μας προσωπική σχέση. Η πρώτη εντύπωση ήταν χαρά από την άποψη ότι θέλουμε έναν τέτοιο άνθρωπο, το να μπορέσει να βοηθήσει με οποιοδήποτε τρόπο την Ελλάδα.

Και έτσι αποκτήσαμε στη συνέχεια μία πιο καλή σχέση. Γνώρισε την οικογένειά μου, εγώ γνώρισα τη δική της και μέσω του κουμπάρου μου και τα λοιπά και αυτή τη σχέση έχουμε μεταξύ μας.

Στις συζητήσεις που έχουμε μεταξύ μας θα ήθελα να μπορέσω να της πω κατά κάποιο τρόπο ποιες είναι οι ανάγκες της κοινωνίας διότι και εγώ προέρχομαι από μια γειτονιά, η οποία ναι μεν είναι περήφανη κοινωνία αλλά έχει τις δυσκολίες της, αλλά και αυτά που αντιλαμβάνομαι με τον δικό μου τρόπο».

Αργυρός για Νίκα: «Έχω αλλάξει από όταν γνώρισα την Αλεξάνδρα»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, μιλώντας για τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός είπε:

«Γνωριστήκαμε από ένα κοινό μας φίλο σε ένα πάρτι. Όταν την είδα λέω, νομίζω ότι αυτός είναι ο άνθρωπος, ο οποίος θα περάσω την ζωή μου. Ένιωσα τόσο ελεύθερος μαζί της, στο να μπορέσω να μιλάμε με τις ώρες. Αυτό το πράγμα μας ένωσε τόσο πολύ, που ενώ είχαμε στην αρχή απόσταση, ζούσε στο Los Angeles, γιατί σπούδαζε εκεί. Ήταν ο άνθρωπος που μου κρατούσε συντροφιά, που της έλεγα για τις ανασφάλειες μου.

Προφανώς και είναι ξέρεις, πάρα πολύ όμορφη, η πιο όμορφη, είναι τόσο δοτικός άνθρωπος, τόσο έξυπνη. Καλό θα ήταν να τη γνωρίσει ο κόσμος λίγο καλύτερα, αν και δεν της αρέσει αυτό. Δεν συμπαθεί τη δημοσιότητα. Αλλά πραγματικά, αν ο κόσμος τη δει, θα καταλάβει τι άνθρωπος είναι.

Είναι υποστηρικτική στη δουλειά μου. Νιώθω τόση ασφάλεια μαζί της, από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε, αυτό που μου έδειχνε είναι ότι αγαπάει και θέλει να προστατεύσει αυτό το πράγμα που εγώ είμαι. Οπότε όταν ένιωσα αυτή την ασφάλεια ότι είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος αγαπάει πάνω από όλα τη δουλειά μου. Γιατί η δουλειά μου δεν είναι η δουλειά από την άποψη δουλειά, έτσι όπως ο κόσμος καταλαβαίνει.

Η δουλειά μου εμένα πραγματικά είναι η ζωή μου. Είναι αυτό που επένδυσα σε όλη μου τη ζωή. Άρα είναι το πάθος μου. Δεν έχω πάθη εγώ. Ούτε ναρκωτικά κάνω, ούτε παίζω, δεν έχω πάθη που οδηγούν σε καταστροφικές συνέπειες. Το πάθος μου είναι η δουλειά μου.

Από τη στιγμή που υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος σεβάστηκε και αγάπησε αυτό το οποίο κάνω, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Η Αλεξάνδρα γνωρίζει όλες τις στιγμές και από τα τραγούδια μου και τις ανασφάλειές μου και τις ανησυχίες μου. Έχω αλλάξει από όταν τη γνώρισα. Έρχεται ένας άνθρωπος, με τον οποίο νιώθεις ότι είναι ο άνθρωπός σου, με τον οποίον θα χτίσεις την οικογένειά σου. Γιατί το πιο πολύτιμο πράγμα είναι η οικογένεια για μένα.

Δηλαδή βλέπω τώρα τον γιο μου και δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα στη Γη, στη ζωή. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Όταν είσαι πριν από αυτή τη φάση της ζωής σου, προκύπτουν ανασφάλειες, ανησυχίες, προφανώς και γεμίζεις συναισθηματικά από πράγματα όπως είναι η καριέρα, τα επαγγελματικά σου ή συνάδελφοι, όλα αυτά. Όταν όμως ζεις τέτοιες στιγμές με την οικογένειά σου, καταλαβαίνεις ότι αυτή είναι η πραγματική ουσία της ζωής».

«Η πραγματική αξία των πραγμάτων είναι να νιώθεις ελεύθερος μέσα στο ίδιο σου το σπίτι. Το ωραιότερο δώρο της ζωής είναι ο Βασίλης. Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα. Προσπαθώ τις πρωινές ώρες που ξυπνάει, να είμαι εκεί και περιμένω τη στιγμή που θα ξυπνήσει και θα είμαστε μαζί, και θα τον πάρω αγκαλιά. Είναι μικρός. Αυτές οι στιγμές θέλω να τις ζω, να είμαι εκεί», είπε στη συνέχεια για τον γιο του ο δημοφιλής τραγουδιστής.

«Είχα γυρίσει όλες τις δισκογραφικές εταιρείες, δεν με πίστευε κανένας»

Μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετώπισα στα πρώτα του βήματα στη μουσική ο Κωνσταντίνος Αργυρός τόνισε:

«Δεν θέλω να κρατάω απωθημένα μέσα μου. Δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Γενικότερα είμαι της άποψης ότι η συγχώρεση είναι μεγαλύτερη… Μου κόψανε τότε τη διάθεση, αλλά μου δώσανε το κίνητρο για να τους αποδείξω ότι "Κοιτάξτε να δείτε, εγώ κάτι αξίζω, ας πούμε… Κάτι μπορώ κι εγώ να προσφέρω σε κάτι που εσείς δεν βλέπετε". Ήταν για τουλάχιστον πάνω από 5-6 χρόνια. Είχα γυρίσει όλες τις δισκογραφικές εταιρείες, δεν με πίστευε κανένας. Δηλαδή, πολλές φορές το λέμε και γελάμε μεταξύ μας.

Υπήρχε και άνθρωπος συγκεκριμένος, ο οποίος ήθελε να με χρηματοδοτήσει και υπήρχε ένας άνθρωπος που ήταν ο γενικός διευθυντής στην εταιρεία και του λέει, "Γιατί τα βάζεις τα λεφτά λέει σε αυτόν; Θα τα χάσεις". Απίστευτο. Χτυπάω το χέρι μου στο τραπέζι και λέω, "εσύ κάποια στιγμή να το θυμάσαι αυτό". Και εκεί φεύγουμε και πραγματικά εκείνος ο άνθρωπος να τον έχει καλά ο Θεός και μόνο που προσφέρθηκε να είναι εκεί δίπλα μου, θα το θυμάμαι για όλη μου τη ζωή».