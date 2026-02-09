Αργυρός - Νίκα: Περιμένουν και δεύτερο παιδί - Το συγκινητικό story που το «πρόδωσε»

Και δεύτερο παιδί φέρεται να περιμένει ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία το αποκάλυψε με τον πιο συγκινητικό τρόπο.

Η Αλεξάνδρα Νίκα ανήρτησε story που δείχνει στιγμές από το παιδί της και τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ενώ στο τέλος ο γιος της πηγαίνει και φιλά τη φουσκωμένη κοιλιά της.

Οφείλουμε να πούμε ότι δεν «πέφτουμε από τα σύννεφα» καθώς ήδη η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στενή φίλη του ζευγαριού, δήλωσε ότι θα γίνει κουμπάρα του τραγουδιστή και της επιχειρηματία.

«Nαι είναι πολύ συναρπαστικό, είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι σαν οικογένειά μου και πραγματικά το περιμένω με ανυπομονησία. Είναι τιμή και ευλογία, είναι πραγματικά υπέροχο να βρίσκομαι εδώ και να έχω τόσες χαρούμενες αναμνήσεις», είπε νωρίτερα σήμερα η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα.