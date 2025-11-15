Αριάνα Γκράντε: Σοκαριστική επίθεση από φαν σε κόκκινο χαλί - Πάγωσε η τραγουδίστρια

Σοκ προκάλεσε επίθεση από θαυμαστή που δέχθηκε η Αριάνα Γκράντε, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρα της ταινίας «Wicked: For Good» στη Σιγκαπούρη, με τον κόσμο που έγινε μάρτυρας στο συμβάν να προκαλεί πανικό για την κατάσταση της υγείας της τραγουδίστριας.

Όλα συνέβησαν όταν μανιακός θαυμαστής όρμησε πάνω στην ηθοποιό αγκαλιάζοντάς την, την ώρα που περπατούσε στο κόκκινο χαλί για τη νέα ταινία που πρωταγωνιστεί. Στα βίντεο που κυκλοφόρησαν από την ώρα της επίθεσης η τραγουδίστρια φαίνεται να πάγωσε όταν ο θαυμαστής εισέβαλε στο κόκκινο χαλί, πέφτοντας πάνω της, ενώ στη συνέχεια προσπαθούσε να συνέλθει από το σοκ ρυθμίζοντας την αναπνοή της.

Η συμπρωταγωνίστρια της Γκράντε, Σίνθια Ερίβο, έσπευσε γρήγορα να βοηθήσει, ενεργώντας γρήγορα για να απομακρύνει τον τρελό θαυμαστή από την τραγουδίστρια προτού σπεύσει η ασφάλεια να τον συλλάβει.

Ο δράστης ταυτοποιήθηκε ως ένας 26χρονος Αυστραλός ονόματι Τζόνσον Γουέν, ο οποίος έχει ξανά απασχολήσει τις αρχές, κάνοντας ανάλογες επιθέσεις στο παρελθόν στοχοποιώντας celebrities όπως η Κέιτι Πέρι και ο The Weeknd. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος και αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο τη Δευτέρα, ανέφερε το CBS News.

Η επίθεση πυροδότησε διαταραχή μετατραυματικού στρες στην Γκράντε, σύμφωνα με την Daily Mail, από την τρομοκρατική βομβιστική επίθεση του 2017 στη συναυλία της στο Μάντσεστερ, η οποία άφησε 22 νεκρούς και πάνω από 1.000 τραυματίες.

«Η Αριάνα προσπαθεί να ηρεμήσει τον εαυτό της επειδή το μυαλό της μεταπηδά αυτόματα στις πιο σκοτεινές πιθανότητες», ισχυρίστηκε μια πηγή από μέσα στο πρακτορείο. Η πηγή πρόσθεσε ότι η Γκράντε «δεν ήταν ποτέ η ίδια» από την επίθεση.