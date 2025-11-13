Αρίνα Σαμπαλένκα: Οι χλιδάτες διακοπές, το έπαθλο των 15 εκατομμυρίων και ο... Έλληνας σύντροφος

Τις διακοπές της απολαμβάνει η Αρίνα Σαμπαλένκα μετά από μια εκπληκτική σεζόν κατά την οποία έγραψε ιστορία καταγράφοντας τα περισσότερα κέρδη - περισσότερα από 15 εκατομμύρια δολάρια.

Η εντυπωσιακή τενίστρια από τη Λευκορωσία επέλεξε εξωτικό προορισμό για τις διακοπές της και μοιράστηκε μέσα από το προφίλ της στο Instagram αρκετές φωτογραφίες, αλλά και κάποια βίντεο όπου τη βλέπουμε να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα.

«Είναι η ώρα της χαλάρωσης», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της στο Instagram η Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία μπορεί να μην κατέκτησε τον τίτλο στα WTA Finals, αλλά με το αστρονομικό ποσό σε prize money που συγκέντρωσε, ξεπέρασε ακόμα και το ρεκόρ της Σερένα Γουίλιαμς.

Όπως ήταν φυσικό, η Αρίνα Σαμπαλένκα περνάει τις διακοπές της μαζί με τον Έλληνα σύντροφό της, Γεώργιο Φραγκούλη, τον οποίο βλέπουμε στα δύο βίντεο της ανάρτησης της τενίστριας.

Το ζευγάρι είναι μαζί για περισσότερο από 1,5 χρόνο, ενώ έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση τον Απρίλιο του 2024.

Ο Γεώργιος Φραγκούλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας και παρά το γεγονός ότι σπούδασε νομική, δεν ολοκλήρωσε ποτέ τις σπουδές του και έγινε επιχειρηματίας, αυτό που - όπως έχει δηλώσει - ήθελε πάντα να γίνει.

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι φορές που έχει εμφανιστεί σε αγώνες της Αρίνα Σαμπαλένκα, στηρίζοντάς τη, με την ίδια να έχει δηλώσει τον Σεπτέμβριο του 2024 στο People ότι ακόμα και σε δύσκολες περιόδους πάντα την ενθαρρύνει και φροντίζει να κάνουν διασκεδαστικά πράγματα μαζί.

Αρίνα Σαμπαλένκα | @arynasabalenka - Instagram

Αρίνα Σαμπαλένκα

