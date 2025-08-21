Άρης Μουγκοπέτρος: «4 μήνες σήμερα μετά από το συμβάν που μου άλλαξε εντελώς τη ζωή»

Σήμερα (21/8) κλείνουν τέσσερις μήνες από την ημέρα που ο Άρης Μουγκοπέτρος τραυματίστηκε σοβαρά από κροτίδα σε γλέντι και ο μουσικός ανέβασε στο προφίλ του στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο τον βλέπουμε να παίζει κλαρίνο.

«4 Μήνες σήμερα μετά από το συμβάν που μου άλλαξε εντελώς την ζωή… Το μόνο που έχει παραμείνει ίδιο είναι η αγάπη μου για τα κορίτσια μου…

Όλα τα υπόλοιπα τα άλλαξαν κάποιοι με το ζόρι… Σας αγαπώ πολύ και ανεβάζω αυτό το βιντεάκι γιατί είχαμε και μια όμορφη guest εμφάνιση για πρώτη φορά», έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος στη λεζάντα της ανάρτησής του.