Άρης Τσάπης: Μπαμπάς για δεύτερη φορά ο «Θανάσης» από το «Ευτυχισμένοι μαζί»

Μπαμπάς για δεύτερη φορά έγινε ο Άρης Τσάπης, τον οποίο το ευρύ κοινό γνώρισε ως Θανάση στην αγαπημένη σειρά του Mega, «Ευτυχισμένοι Μαζί».

Ο Άρης Τσάπης και η σύζυγός του, Ειρήνη Ξυπνητού απέκτησαν έναν δεύτερο γιο και το ευχάριστο νέο μοιράστηκε η ευτυχισμένη μαμά μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο προφίλ της στο TikTok.

«Τα καταφέραμε και επιτέλους είμαστε αγκαλιά! Καλώς ήρθες στην οικογένεια μας, μικρέ», έγραψε η Ειρήνη Ξυπνητού, ενώ στο βίντεο τη βλέπουμε να κρατά στην αγκαλιά της τον νεογέννητο γιο της.

Από πλευράς του ο Άρης Τσάπης σχολίασε «Αχ ρε μπεμπάκο μας καλώς ήρθες» για να του απαντήσει εκείνη: «Σε αγαπώ».

Ο Άρης Τσάπης και η Ειρήνη Ξυπνητού έχουν έναν ακόμα γιο, ο οποίος σήμερα είναι πέντε ετών, ενώ ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει μετακομίσει στη Σέριφο και δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης είχε δώσει πληρωμένη απάντηση σε καλοθελητές που είχαν σχολιάσει αρνητικά την απόφασή του, γράφοντας:

«Έχει γίνει καιρό, αλλά βλέπω πως έχει γίνει πολύ σούσουρο και δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Από τη στιγμή που δεν ενοχλεί εμένα; Να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν μόνο αρνητικά σχόλια. Δεν με πειράζει κανένα αρνητικό σχόλιο, έχω ακούσει τόσα στη ζωή μου. Έχω μάθει να τα φιλτράρω όλα.

Όσο για αυτό το σχόλιο "πλάκα μου κάνεις, από ηθοποιός δουλεύεις σε ταβέρνα". Η ταβέρνα, σκέψου, είναι η καλύτερη δουλειά που έχω κάνει. Έχω δουλέψει σε οικοδομή, έχω καθαρίσει σκάλες με τους γονείς μου, έχω κάνει delivery. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και πολλές άλλες δουλειές. Μοίραζα φυλλάδια.

Ήμουν και τότε ηθοποιός, είχα παίξει και τότε. Απλά αυτό αποβάλλετέ το από το μυαλό σας. Και εγώ έτσι ήμουν στην αρχή, αλλά είναι πολύ κακό να σκέφτεστε έτσι. Γιατί δυστυχώς δεν θα κάνετε πολλά πράγματα στη ζωή σας.

Εγώ μπορώ να κάνω ό,τι δουλειά χρειαστεί, αρκεί να είναι ευτυχισμένοι η γυναίκα και το παιδί μου. Και σκ...τα μπορώ να καθαρίσω. Αυτά! Καλή συνέχεια».