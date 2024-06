Αριστοτέλης Ωνάσης: Με 170 κανόνες το προγαμιαίο συμβόλαιο με την Τζάκι σύμφωνα με νέο βιβλίο

Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί ήδη το νέο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 2 Ιουλίου με αποκαλύψεις, σύμφωνα με τον συγγραφέα του, και για τη σχέση του Αριστοτέλη Ωνάση με την Τζάκι Κένεντι.

Ο λόγος για το «Ask Not The Kennedy’s and The Women They Destroyed» της Αμερικανίδας δημοσιογράφου, Μορίν Κάλαχαν.

Σύμφωνα με αποσπάσματα που έχουν ήδη αναρτηθεί στη Daily Mail, η Τζάκι Κένεντι μετά τη δολοφονία του Τζον Κένεντι είχε σχέση με τον αδελφό του νεκρού συζύγου της, Ρόμπερτ.

Μάλιστα, η σχέση διακόπηκε 5 χρόνια μετά, όταν ο Ρόμπερτ αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Αμερικής και λίγο πριν τη δολοφονία του.

Ωνάσης: Οι 170 ρήτρες και κανόνες

Επιπλέον, σύμφωνα με το νέο αυτό βιβλίο, η πρώην Πρώτη Κυρία της Αμερικής είχε συνάψει προγαμιαίο συμβόλαιο με τον Έλληνα κροίσο, Αριστοτέλη Ωνάση, στο οποίο υπήρχαν 170 ρήτρες και κανόνες για το πόσο συχνά θα κάνουν σεξ.

Ο Ωνάσης φέρεται να έκανε στην Τζάκι γαμήλιο δώρο 3.000.000 δολάρια συν 1 εκατ. για κάθε της παιδί. Αυτός ήταν και ο λόγος, σύμφωνα με τη συγγραφέα, που «ο Ωνάσης αντιμετώπιζε την Τζάκι ως ιερόδουλη».

Επίσης, αναφέρεται ότι ο Ωνάσης «μία φορά φέρεται να χτύπησε δημόσια την Τζάκι μετά τον θάνατο του γιου του, Αλέξανδρου».