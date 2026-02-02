Αρναούτογλου: «Είναι πολύς ο πόνος» - Ο διάλογος με Ρέμο που έχει τη μαμά του στο νοσοκομείο

Την περασμένη Πέμπτη (29/1) ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έχασε την αγαπημένη του μητέρα, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από μια μακρά περίοδο που ταλαιπωρούνταν με προβλήματα υγείας και έτσι αυτή την εβδομάδα το The 2Night Show δεν θα προβληθεί καθόλου λόγω πένθους.

Το πρωί της Δευτέρας επέστρεψε στη ραδιοφωνική εκπομπή του στον «Sfera 102,2» και μίλησε για τον θάνατο της μητέρας του. Το καθιερωμένο τηλεφώνημα της Δευτέρας με τον Αντώνη Ρέμο ήταν αυτή τη φορά διαφορετικό, καθώς και ο τραγουδιστής έχει τη μητέρα του στο νοσοκομείο.

Διαβάστε ακόμα: The 2Night Show: Γιατί δεν θα προβληθεί αυτή την εβδομάδα - Πότε επιστρέφει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

«Η ιστορία της μητέρας μου ήταν μια ιστορία που, από τη μία, θέλαμε πραγματικά να σταματήσει αυτός ο πόνος που βίωνε και η ταλαιπωρία. Από την άλλη όμως, όσο και να θέλεις να μην ταλαιπωρείται ο άνθρωπός σου, όταν φεύγει, είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό, που δεν το ‘χα ζήσει ποτέ στη ζωή μου σε τόσο κοντινό πρόσωπο, εννοώ στον πατέρα μου ή στη μητέρα μου» είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Στη συνέχεια, στον διάλογο με τον Αντώνη Ρέμο, εξομολογήθηκε: «Πέρασα λίγο δύσκολα τις πρώτες ώρες. Δύο χρόνια ταλαιπωρείτο πάρα πολύ η μητέρα μου. Δηλαδή είναι στη φάση που λες κάποιες στιγμές: "Θεέ μου ας φύγει, να ηρεμήσει η ψυχή της". Αλλά όταν φεύγει και όταν έρχεται εκείνη η ώρα του τελευταίου αποχαιρετισμού, όσο και να έχεις παρακαλέσει, είναι πολύς ο πόνος»

«Η ευχή και εμένα της μάνας μου είναι να φεύγουμε με τη σειρά. Να μη χαλάει η σειρά. Όταν αποχωρίζεσαι τους γονείς σου, είναι η στιγμή που ορφανεύεις πραγματικά. Και είναι μια στιγμή που είναι κομβική στη ζωή μας» απάντησε ο δημοφιλής τραγουδιστής και συνέχισε: «Εγώ την έχω τη δική μου στο νοσοκομείο, στο νοσοκομείο. Σήμερα, πρώτα ο Θεός, θα τη βγάλω. Και εμένα ταλαιπωρείται πάρα πολύ».