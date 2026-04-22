Αρναούτογλου για Ουγγαρέζο: «Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο καημένος ο Δημήτρης - Δεν τα πάει καλά στο ραδιόφωνο»

Μια νέα «κόντρα» φέρεται να έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με τον πρώτο να ασκεί κριτική με φόντο τη ραδιοφωνική εκπομπή του παρουσιαστή.

Όπως επισημαίνει το Πρωινό στον ΑΝΤ1 δεν έχει καταστεί σαφές, αλλά φέρεται ο Δημήτρης Ουγγαρέζος να αναφέρθηκε πρόσφατα στα νούμερα του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απάντησε με τον τρόπο του μέσα από την δική του ραδιοφωνική εκπομπή, απόσπασμα της οποίας αναμετάδωσε η εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

«Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια κι αυτός ο Δημήτρης, ο καημένος, ο Ουγγαρέζος, που μου είναι τόσο συμπαθής, που κάνει μια εκπομπή και δυστυχώς δεν πάει καθόλου καλά στο ραδιόφωνο και προσπαθεί με τις άλλες ραδιοφωνικές εκπομπές να δει τι γίνεται. Τώρα ακούγοντας βέβαια και άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς δεν μπορείς να κάνεις κάτι.

Κάνει μια απεγνωσμένη προσπάθεια ο Δημήτρης. Εντάξει Δημήτρη μου, κάνε και εσύ την προσπάθειά σου. Με ενημέρωσαν ότι είπε ότι έκανε μια βόλτα στα ραδιόφωνα στη Μπουμπουλίνας να δει τι γίνεται, για ποιο λόγο είναι πρώτα τα άλλα ραδιόφωνα κι εκείνος δεν είναι πρώτος. Μέχρι εκεί που έκανες βόλτα, Δημήτρη, στα άλλα ραδιόφωνα, καλά έκανες και το έκανες, και εμείς το έχουμε κάνει πριν καμιά 15αριά χρόνια.

Αλλά τώρα να σχολιάζεις τους απέναντι συναδέλφους, αν σου άρεσε κάτι ή δεν σου άρεσε, δεν το βρίσκω και πολύ κομψό. Κοίταξε εκεί να δεις εσύ τι θα κάνεις εκεί πέρα. Να βρεις έναν τρόπο να αρέσεις εσύ και άσε τι κάνουμε εμείς, να αρέσουμε και εμείς όπως μπορούμε.

Ο καθένας ας αρέσει εκεί που πρέπει, γιατί τελικά οι δύο μας και όλοι μας δεν μπορούμε να ακούμε ο ένας τον άλλον, οπότε άσε αυτούς που ακούν να βγάζουν το συμπέρασμα και κοίταξε να δεις τι θα κάνεις για να αλλάξεις λίγο την κατάσταση. Καλή σου επιτυχία, από τα βάθη της καρδιάς μας», είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μέσω του SfairaFm.