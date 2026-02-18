Αρναούτογλου για Παντελίδη: «Ξημερώνει η μέρα που κλείνουν 10 χρόνια από εκείνο το τόσο άσχημο πρωινό»

Στην αρχή του χθεσινού (17/2) ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αναφέρθηκε στον καλό του φίλο, Παντελή Παντελίδη με αφορμή την επέτειο των δέκα χρόνων σήμερα (18/2) από τον ξαφνικό θάνατό του.

«Πριν ξεκινήσουμε, όμως, σήμερα θέλω να σας πω ότι μέσα στο μυαλό μου όλα αυτά τα χρόνια, τα 10 χρόνια που έχει φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή μου, ένας άνθρωπος που ήρθαμε πάρα πολύ κοντά και μιλάω για τον Παντελή τον Παντελίδη, όλα αυτά τα χρόνια, όχι απλά τον σκέφτομαι, είναι πάρα πολλές φορές οι στιγμές που συζητάμε για τον Παντελή, που αφιερώνουμε τραγούδια στο ραδιόφωνο. Γενικά δεν έφυγε ποτέ από τη ζωή μας», είπε αρχικά ο παρουσιαστής.

«Ξημερώνει η μέρα που κλείνουν 10 χρόνια από εκείνο το πρωινό, από εκείνο το τόσο άσχημο πρωινό που όλα άλλαξαν για τη ζωή πάρα πολλών ανθρώπων.

Και για τη δική μου, γιατί ο Παντελής ήταν μια περίπτωση ενός ανθρώπου που μου έκανε πάρα πολύ καλό να συζητάμε», εξομολογήθηκε στη συνέχεια ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Δεν θα μπορούσε η εκπομπή να μην βάλει κάτι από όλα αυτά που ζήσαμε, κάτι μικρό. Γιατί τα μεγάλα, τα κρατήσαμε για την καρδιά μας», κατέληξε ο γνωστός παρουσιαστής, εμφανώς συγκινημένος.