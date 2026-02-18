Μενού

Μόνο ο Αλ Πατσίνο: Η τρομερή σκηνή από τον Νονό με Καζάλ, Κάαν, Ντιβάλ να φεύγουν

Ένα καρέ από την ταινία «Ο Νονός 2» μοιάζει σαν να έχει σκηνοθετηθεί από την πραγματική ζωή. Μόνο ένας μένει στο τέλος...

spiros vasileiou
Σπύρος Βασιλείου
godfather-2
Η σκηνή από την ταινία Ο Νονός 2 | YouTube
Ο θάνατος του Ρόμπερτ Ντιβάλ σε ηλικία 95 ετών έκανε τους λάτρεις της τριλογίας ο Νονός, να βρουν ένα καρέ από τη δεύτερη ταινία, που προκαλεί ρίγη συγκίνησης.

Στη συγκεκριμένη σκηνή κάθονται σε ένα τραπέζι ο Μάικλ Κορλεόνε (Αλ Πατσίνο), μαζί με τους Φρέντο Κορλεόνε (Τζον Καζάλ), Σόνι Κορλεόνε (Τζέιμς Κάαν) και τον κονσιλιέρε, Τομ Χάγκεν (Ρόμπερτ Ντιβάλ).

Σταδιακά ένας ένας οι ηθοποιοί αποχωρούν από το τραπέζι. Μόνο που αυτό γίνεται ακριβώς με τη σειρά που έφυγαν από τη ζωή! Πρώτα ο Καζάλ, στη συνέχεια ο Κάαν και τέλος ο Ντιβάλ. Μέχρι να μείνει μόνος του ο Αλ Πατσίνο, ο μοναδικός εν ζωή από το καρέ.

Όταν η τέχνη «μιμείται» τη ζωή...

 

