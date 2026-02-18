Μόνο ο Αλ Πατσίνο: Η τρομερή σκηνή από τον Νονό με Καζάλ, Κάαν, Ντιβάλ να φεύγουν

Ο θάνατος του Ρόμπερτ Ντιβάλ σε ηλικία 95 ετών έκανε τους λάτρεις της τριλογίας ο Νονός, να βρουν ένα καρέ από τη δεύτερη ταινία, που προκαλεί ρίγη συγκίνησης.

Στη συγκεκριμένη σκηνή κάθονται σε ένα τραπέζι ο Μάικλ Κορλεόνε (Αλ Πατσίνο), μαζί με τους Φρέντο Κορλεόνε (Τζον Καζάλ), Σόνι Κορλεόνε (Τζέιμς Κάαν) και τον κονσιλιέρε, Τομ Χάγκεν (Ρόμπερτ Ντιβάλ).

Σταδιακά ένας ένας οι ηθοποιοί αποχωρούν από το τραπέζι. Μόνο που αυτό γίνεται ακριβώς με τη σειρά που έφυγαν από τη ζωή! Πρώτα ο Καζάλ, στη συνέχεια ο Κάαν και τέλος ο Ντιβάλ. Μέχρι να μείνει μόνος του ο Αλ Πατσίνο, ο μοναδικός εν ζωή από το καρέ.

Όταν η τέχνη «μιμείται» τη ζωή...