Αρσενάκος: «Η Panik είναι το παιδί μου – Με την Άννα Βίσση είμαστε συνοδοιπόροι 14 χρόνια»

Ο Γιώργος Αρσενάκος φωτογραφίζεται για το εξώφυλλο του περιοδικού «Esquire» και παραχωρεί μια εκ βαθέων συνέντευξη. Μεταξύ άλλων, μιλά πρώτη φορά για τη συνεργασία της Άννας Βίσση με την Panik και τον Νότη Σφακιανάκη, ενώ κάνει αποκαλύψεις για τον ίδιο και σχολιάζει επικρίσεις που έχει κατά καιρούς δεχθεί.

«Η αδυναμία μου είναι η ανάγκη μου για συντροφικότητα. Δεν τη βρίσκω, δεν με αντέχουν. Και το δουλεύω», παραδέχεται στη δημοσιογράφο Ραφαέλλα Ράλλη και συνεχίζει: «Επειδή είμαι πολύ ισχυρογνώμων και απαιτητικός, δεν με θέλουν όπως τους θέλω εγώ. Είμαι άνθρωπος της υπερβολής, το ξέρω. Και τώρα που μιλάμε, στην ειλικρίνειά μου, υπερβολικός είμαι. Δεν θα έπρεπε ίσως να σ’ τα λέω όλα αυτά. Τη μοναχικότητα, ωστόσο, δεν τη φοβάμαι. Και πλέον, ξέρω να κατεβάζω τα "στόρια" μου».

Κληθείς να σχολιάσει επικρίσεις που έχει δεχθεί, λέει: «Δεν ασχολούμαι με το τι λένε. Δεν είναι όλος ο κόσμος αυτοί, αλλά άνθρωποι που δεν έχουν πράξει. Ας έρθουν μπροστά μου να τα πουν. Όσοι κρύβονται πίσω από τα πληκτρολόγια δεν με αφορούν.

Ως ιδιώτης, δεν είμαι υποχρεωμένος να κάνω τίποτα παραπάνω από αυτό που νιώθω. Όποιος άλλος θέλει να "διορθώσει" τη μουσική, ας το κάνει».

Σε ερώτηση αν θα άντεχε χωρίς την Panik, λέει: «Είναι σαν να μου λες να δώσω το παιδί μου για υιοθεσία. Η Panik Records είναι το παιδί μας με τον Πάρι Κασιδόκωστα Λάτση και δεν θέλω άλλα. Είναι το μεγαλύτερό μου επίτευγμα. Κατά καιρούς, λένε ορισμένοι ότι φεύγω, ότι πουλάμε την εταιρεία...

Πώς να φύγω, ρε παιδιά; Φεύγεις εσύ από το σπίτι σου; Όχι, δεν φεύγεις! Μαζί με τον Πάρι είμαστε εδώ και συνεχίζουμε με ακόμα περισσότερη όρεξη. Ε, πού καλύτερα να πάω;».

Μιλώντας για την Άννα Βίσση, ο συνιδρυτής και CEO της Panik εξηγεί πως «η Άννα Βίσση δεν έφυγε από την Panik. Άλλαξε τον τρόπο συνεργασίας της, όπως κάνουν όλοι οι μεγάλοι σταρ, που τους αξίζει να είναι κύριοι των δημιουργημάτων τους. Ποιοι είμαστε εμείς να πούμε στην Άννα Βίσση "όχι"; Είμαστε συνοδοιπόροι εδώ και 14 χρόνια. Το πιο σημαντικό που κάναμε ήταν ότι την αντιμετωπίσαμε ως ενεργή καλλιτέχνιδα και όχι μόνο ως έναν ζωντανό θρύλο».

Σε ερώτηση για τη φημολογούμενη επιστροφή του Νότη Σφακιανάκη, αναφέρει: «Ευελπιστούμε η τριλογία του να ολοκληρωθεί. Δεν έχουμε επικοινωνία, πάντως».

Τέλος, ο Γιώργος Αρσενάκος προαναγγέλλει το νέο του βιβλίο με τίτλο «Άντε Ζήσε Επιτέλους», ενώ δηλώνει «χορτασμένος» από τη ζωή: «Κάποιος να μου πει σε μια ωρίτσα τελειώνει αυτό το ταξίδι, θα πω "Δόξα τω Θεώ, είμαι τέλεια". Έχω την ευτυχία να έχω επιτύχει πολλά παραπάνω απ’ όσα περίμενα. Και νιώθω ευλογημένος».