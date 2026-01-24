Μενού

Άστον Κούτσερ: Δεν ευθύνεται το Χόλιγουντ για τα μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς

Ο Άστον Κούτσερ είπε πως δεν ευθύνεται το Χόλιγουντ για τα μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς, αλλά η κοινωνία.

Άστον Κούτσερ
Άστον Κούτσερ | Getty
Ο ηθοποιός με αφορμή τη νέα σειρά The Beauty, μίλησε για το πώς πλέον οι άνθρωποι έχουν εμμονή με την τελειότητα

Με νέα σειρά, που προβάλλεται μέσω Disney+, επέστρεψε ο Άστον Κούτσερ, ο οποίος είχε καιρό να μας δώσει κάτι καλό στην υποκριτική. Το «The Beauty», βασισμένο σε κόμικ και διασκευασμένο από τον Ράιαν Μέρφι, τοποθετείται στη σύγχρονη εποχή και αγγίζει καίρια κοινωνικά ζητήματα, όπως την εμμονή με την απώλεια βάρους και την τελειότητα.

Ο ηθοποιός υποδύεται έναν δισεκατομμυριούχο, που έχει δημιουργήσει ένα επαναστατικό φάρμακο, που ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να μεταμορφωθούν στην πιο ελκυστική τους εκδοχή.

