Αθηνά Οικονομάκου: «Το καλοκαίρι ήταν γεμάτο διακοπές, κουράστηκα λίγο»

Η Αθηνά Οικονομάκου δεν έκρυψε ότι κουράστηκε λίγο από το φετινό καλοκαίρι, ενώ απάντησε αν θα παντρευτεί μέσα στο 2026.

Η Αθηνά Οικονομάκου μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» κατά τη διάρκεια πάρτι για τα γενέθλια γνωστού περιοδικού και εξομολογήθηκε πως αν και υπέροχο το φετινό της καλοκαίρι, λίγο κουράστηκε από τις πολλές διακοπές, ενώ απάντησε και για το αν θα παντρευτεί τον Μπρούνο Τσερέλα μέσα στο 2026.

«Πέρασα υπέροχα, πολύ γεμάτο καλοκαίρι, ήταν γεμάτο διακοπές. Δεν έκατσα καθόλου ήσυχη, κουράστηκα λίγο από αυτή την άποψη. Ήταν πολύ όμορφα, το ευχαριστήθηκα», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός για το φετινό της καλοκαίρι.

Σε ερώτηση για το αν θα τη δούμε νύφη στο πλευρό του Μπρούνο Τσερέλα μέσα στο 2026, η Αθηνά Οικονομάκου απάντησε: «Δεν ξέρω. Θα δούμε. Ξέρεις ότι δεν θα σου απαντήσω, μακάρι να πάνε όλα καλά». 

 

