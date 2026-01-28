Αθηνά Ωνάση: Η σπάνια και διαφορετική εμφάνιση της στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι

Μισό χρόνο μετά την τελευταία της δημόσια εμφάνιση στο δείπνο της Σοφίας Κόπολα τον περασμένο Ιούλιο στη γαλλική πρωτεύουσα, η Αθηνά Ωνάση πραγματοποίησε μία ακόμα κομψή εμφάνιση στην επίδειξη υψηλής ραπτικής του Stephane Rolland στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.

Η χρυσή κληρονόμος ήταν από τα πρόσωπα που έδωσαν το «παρών» στα οποία συμπεριλαμβάνονται η Μπριζίτ Μπαρντό, πρόεδρος του ιδρύματος Fondation des Hôpitaux και εφήβους που βρίσκονται σε κίνδυνο, το οποίο έλαβε ενίσχυση από την πώληση των εισιτηρίων της επίδειξης, καθώς και οι Χαρτ Εβαντζελίστα, Άντρα Ντέι και Λίσα Ρίνα.

Η Αθηνά Ωνάση εμφανίστηκε με look που θύμισε σε πολλούς τη Τζάκι Κένεντι, σκούρα μαλλιά και ένα σχέδιο φορέματος που επιλέγουν συχνά στις δημόσιες εμφανίσεις τους οι πριγκίπισσες.

Η Αθηνά Ωνάση στην Εβδομάδα μόδας Παρισιού | Getty/ Stephane Cardinale - Corbis