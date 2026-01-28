Αθηνά Ωνάση: Η σπάνια και διαφορετική εμφάνιση της στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι

Μισό χρόνο μετά την τελευταία της δημόσια εμφάνιση στο δείπνο της Σοφίας Κόπολα τον περασμένο Ιούλιο στη γαλλική πρωτεύουσα, η Αθηνά Ωνάση πραγματοποίησε μία ακόμα κομψή εμφάνιση στην επίδειξη υψηλής ραπτικής του Stephane Rolland στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι.
Διαβάστε ακόμα: Αθηνά Ωνάση: Νέα σπάνια εμφάνιση σε γκαλά στο Παρίσι
Η χρυσή κληρονόμος ήταν από τα πρόσωπα που έδωσαν το «παρών» στα οποία συμπεριλαμβάνονται η Μπριζίτ Μπαρντό, πρόεδρος του ιδρύματος Fondation des Hôpitaux και εφήβους που βρίσκονται σε κίνδυνο, το οποίο έλαβε ενίσχυση από την πώληση των εισιτηρίων της επίδειξης, καθώς και οι Χαρτ Εβαντζελίστα, Άντρα Ντέι και Λίσα Ρίνα.
Η Αθηνά Ωνάση εμφανίστηκε με look που θύμισε σε πολλούς τη Τζάκι Κένεντι, σκούρα μαλλιά και ένα σχέδιο φορέματος που επιλέγουν συχνά στις δημόσιες εμφανίσεις τους οι πριγκίπισσες.
- Δεν ήταν τυχαίο το τροχαίο των οπαδών του ΠΑΟΚ: Τράκαραν στον «δρόμο του θανάτου» της Ρουμανίας
- Lane Assist: Πώς λειτουργεί το σύστημα που φέρεται να μπλόκαρε το τιμόνι στη Ρουμανία
- Το πρόβλημα που δεν στάθμισε η Καρυστιανού, η άνω τελεία στην Όλγα και οι ανατροπές λόγω των τραγωδιών
- Το «καρφί» Λιάγκα για Καλημέρα Ελλάδα: «Δεν οφείλεται σε μας η καθυστέρηση, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.