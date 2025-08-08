Αθηναΐς Νέγκα: «Και ο Μπραντ Πιτ να σου στείλει γυμνή φωτογραφία στα social θα πεις ότι είναι ανώμαλος»

Η δημοσιογράφος Αθηναΐς Νέγκα, σε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης] μίλησε μεταξύ άλλων για τη σχέση της με την τηλεόραση και τη σημερινή κοινωνία του διαδικτύου και των social media.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα» στον Ant1, η δημοσιογράφος αρχικά μίλησε για τη σχέση της με την τηλεόραση με αφορμή την συνέχιση της εκπομπής της «Καλύτερα Αργά» για την επόμενη σεζόν

«Δεν είμαι παρουσιάστρια ψυχαγωγίας, μακάρι να ήμουν γιατί θα έβγαζα έναν σκασμό λεφτά, αλλά δεν το έχω αυτό! Η τηλεόραση μπήκε στη ζωή μου στα 37 μου, οπότε δεν είναι η βάση μου και δεν θα γίνει ποτέ η βάση μου! Αυτά είναι τυχερά και έτσι προέκυψε το Καλύτερα αργά, ως πείραμα περισσότερο, το οποίο συνεχίζει να υπάρχει. Η εκπομπή θα συνεχιστεί -από όσο ξέρω- το φθινόπωρο, γιατί η τηλεόραση είναι ένας πάρα πολύ απρόβλεπτος χώρος.



Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και σε αυτά που την ενοχλούν στον τηλεοπτικό χώρο. «Είμαστε μια μικρή χώρα, έχουμε λίγους ανθρώπους που είναι στη δημοσιότητα.

Η αυτοαναφορικότητα δείχνει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα πολύ φτωχό σύστημα. Τα άτομα που βρίσκονται σε αυτές εκπομπές βρίσκονται σε μια ψυχολογική κατάσταση τέτοια που δεν είναι σε μια ηρεμία, πρέπει να είναι σε μια ένταση. Έχω υπάρξει πανελίστρια -τρομερά αποτυχημένη- σε μια νυχτερινή εκπομπή που είχε κάνει παλιά ο Νίκος Μουτσινάς. Τον προτιμώ όμως σαν ηθοποιό, είναι εκρηκτικό ταλέντο!»



Η Αθηναΐς Νέγκα σχολίασε και αυτό που την τρομάζει στη σύγχρονη κοινωνία. «Με φοβίζει αυτή η αποβλάκωση που βλέπω στο διαδίκτυο! Που βλέπω τις γυναίκες να πηγαίνουν πίσω, να βάζουν τους εαυτούς τους στην υπερβολικά σέξι κατάσταση, να φωτογραφίζονται πάρα πολύ σέξι -και δεν λέω ότι το να είσαι σέξι είναι ηλίθιο- αλλά το να παρουσιάζεις τον εαυτό σου ως μια κουτή ξανθιά ή μελαχρινή, γιατί αυτό τώρα περνάει, είναι κάτι που με τρομάζει.

Επίσης έχω αυτούς τους τύπους που μου στέλνουν περίεργες φωτογραφίες στα social media! Δηλαδή ο Μπραντ Πιτ να είναι και να σου αρέσει, άμα σου στείλει μια φωτογραφία που είναι ολόγυμνος θα πεις «είναι ανώμαλος», δεν πρόκειται να γίνει κάτι, να το πούμε να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί το κάνουν αυτό δεν έχω καταλάβει!



