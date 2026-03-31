Ατύχημα με τον Μαζωνάκη και πανέρι με λουλούδια: Τον βρήκε...εκεί που δεν έπρεπε

«Αυτό πόνεσε», είπαμε όταν είδαμε το βίντεο που κάνει το γύρο του TikTok με τον Γιώργο Μαζωνάκη να έχει ένα «ατύχημα» on stage.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο νυχτερινό κέντρο που τραγουδάει, θαμώνας έριξε καταλάθος πανέρι με λουλούδια στον Γιώργο Μαζωνάκη στην...ευαίσθητη περιοχή.

Ωστόσο, ο τραγουδιστής τρόλαρε τον θαμώνα με τον καλύτερο τρόπο. Προσποιήθηκε ότι πονάει, προκειμένου να διακωμωδήσει το σκηνικό.

Στη συνέχεια, γέλασε, έδωσε τα χέρια στον θαμώνα και ερμήνευσε τη μεγάλη του επιτυχία «Ζηλεύω».



