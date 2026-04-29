Ο δημοφιλής συγγραφέας Αύγουστος Κορτώ, σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση στην εκπομπή «Πορτατίφ» του ΚΡΗΤΗ TV, μίλησε για τις προκλήσεις που σημάδεψαν την πορεία του, την ανάγκη για προστασία μέσω της ανωνυμίας και το τραύμα του κοινωνικού αποκλεισμού.

Ο συγγραφέας αποκάλυψε πως η επιλογή να μην εμφανιστεί με το πραγματικό του όνομα στα πρώτα του βήματα δεν ήταν τυχαία, αλλά μια πράξη αυτοπροστασίας απέναντι σε μια κοινωνία έτοιμη να τον κατασπαράξει.

«Το να σε αντιμετωπίζουνε ακόμα και ως συγγραφικό παρατράγουδο είναι κάτι. Είναι μια μικρή λύτρωση, μια ελαφρότητα και είχα πάντοτε ανάγκη την ελαφρότητα γιατί η υπόλοιπη ζωή μου ήτανε βαριά και ασήκωτη. Φτάνει που στα μάτια τους ήμουνα, επειδή ήμουνα και gay, "ο χοντρός μαλλιαρός ανώμαλος".

Δεν χρειαζόταν να είμαι "ο χοντρός μαλλιαρός ανώμαλος, που γράφει ανωμαλίες". Οπότε αποφάσισα να μη χρησιμοποιήσω φωτογραφία μου στο βιβλίο και να το δημοσιοποιήσω με ψευδώνυμο».

Αναφερόμενος στα εφηβικά του χρόνια στη Θεσσαλονίκη της δεκαετίας του '90, ο Κορτώ περιέγραψε την υποκρισία και τη βία που βίωνε καθημερινά, υπογραμμίζοντας την απόλυτη έλλειψη υποστήριξης.

«Το δύσκολο ήταν στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Έτρωγα κράξιμο από τους ίδιους συμμαθητές με τους οποίους είχαμε παρεμπιπτόντως και ευκαιριακές επαφές.

Αυτά γίνονται στα σχολεία και το πιο αστείο είναι να βλέπεις ότι ο ένας από τους δύο βγαίνει μετά και κράζει αυτόν με τον οποίο έγινε. Δηλαδή τρελά πράγματα».

«Όσο και να με πλήγωνε, εκείνη τη στιγμή που συνέβαινε είχα πολύ σημαντικότερα προβλήματα. Το ότι ήμουνα αδερφή που την έκραζαν και που ένιωθε μόνη και που πίστευα ότι θα πορευτώ σε όλη μου τη ζωή μόνος, εκείνη τη στιγμή δεν με αφορούσε. Σε ποιον να μιλήσω το 1994 στη Θεσσαλονίκη; Ένιωθα τελείως μόνος».

Κλείνοντας, ο συγγραφέας έστειλε ένα μήνυμα ελπίδας, τονίζοντας πως η τεχνολογία και η ορατότητα σήμερα μπορούν να αποτελέσουν σωσίβιο για κάθε παιδί που νιώθει περιθωριοποιημένο.

«Τώρα έχουμε τη δυνατότητα μέσω του Internet να κάνουμε παιδιά στα 14 να νιώσουνε πολύ λιγότερα μόνα από ότι ένιωθα εγώ τότε και πρέπει να το κάνουμε. Είναι χρέος μας».