Αυτή είναι η άγνωστη πρώτη γυναίκα του Τζορτζ Κλούνεϊ - Με ποιον διάσημο ζει σήμερα

Τα τελευταία 11 χρόνια ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι παντρεμένος με την Αμάλ Κλούνεϊ (Αλαμουντίν) με το ζευγάρι να έχει αποκτήσει δύο παιδιά, αλλά αυτός δεν είναι ο πρώτος γάμος για τον σταρ του Χόλιγουντ.

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε παντρευτεί μία ακόμα φορά στα τέλη των '80s την επίσης ηθοποιό Τάλια Μπάλσαμ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989 στο Λας Βέγκας όταν εκείνος ήταν 28 και εκείνη 30 ετών, ενώ ήταν μαζί ήδη πέντε χρόνια.

Ωστόσο, ο γάμος τους δεν άντεξε και οι δύο ηθοποιοί χώρισαν - μετά από τέσσερα χρόνια - το 1993. Μάλιστα, μετά τον χωρισμό τους ο Τζορτζ Κλούνεϊ είχε δηλώσει πως δεν πρόκειται να ξαναπαντρευτεί ποτέ.

Τζορτζ Κλούνεϊ και Τάλια Μπάλσαμ | Jim Smeal/Ron Galella Collection via Getty Images

Αρκετά χρόνια μετά σε συνέντευξή του στο Vanity Fair ο σταρ του Χόλιγουντ είχε δηλώσει: «Πιθανότατα - σίγουρα - δεν ήμουν κάποιος που θα έπρεπε να είχε παντρευτεί εκείνη τη στιγμή. Απλώς νιώθω ότι δεν έδωσα στην Τάλια μια δίκαιη ευκαιρία. Ήμουν υπεύθυνος για το ότι απέτυχε αυτός ο γάμος».

Μετά τον Κλούνεϊ, η Τάλια Μπάλσαμ ξαναπαντρεύτηκε το 1998. Ο δεύτερος σύζυγός της με τον οποίο είναι μαζί μέχρι σήμερα είναι ο επίσης ηθοποιός, Τζον Σλάτερι, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο του Ρότζερ Στέρλινγκ στη σειρά Mad Men, ενώ έχει παίξει και σε πολλές ταινίες της Marvel και όχι μόνο.

Η Μπάλσαμ και ο Σλάτερι ζουν στο Μανχάταν και έχουν αποκτήσει έναν γιο.