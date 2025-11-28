Τζορτζ Κλούνεϊ: «Ένιωσα ταραχή όταν με είδα σε πλάνα παλαιότερων ταινιών μου»

Ο Τζόρτζ Κλούνεϊ αποκάλυψε πως αισθάνθηκε ταραχή όταν είδε τον εαυτό του σε παλαιότερα πλάνα από ταινίες στις οποίες έχει παίξει, σε νέα συνέντευξή του στο People, με αφορμή τη πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Jay Kelly».

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός παρακολουθώντας την πρεμιέρα της ταινίας του «Jay Kelly» στο Λος Άντζελες, έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν, η οποία όπως εξομολογήθηκε δεν τον έκανε να αισθάνεται άνετα.

Η τελευταία σκηνή της ταινίας δείχνει τον Κλούνεϊ να παρακολουθεί μαζί με τον μάνατζέρ του (Άνταμ Σάντλερ), μια ανασκόπηση από τις παλιές του κινηματογραφικές δουλειές σε μια τελετή απονομής βραβείου.

George Clooney Admits He Was 'a Little Disturbed' When Confronted with Footage from His Old Movies (Exclusive) https://t.co/znhqEDnEQW — People (@people) November 28, 2025

Τα πλάνα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αληθινά από προηγούμενες δουλειές του ηθοποιού, μια κίνηση που, όπως λέει ο Κλούνεϊ, «δεν ήξερα ότι θα την έκαναν» προσθέτωντας: «Η πρώτη φορά που το γύρισαν, ήταν και η πρώτη φορά που μου το έδειξαν. Η πρώτη λήψη είναι στην ταινία».



Όταν είδε τον εαυτό του να κρατάει το χέρι του Σάντλερ, ο Κλούνεϊ επιβεβαίωσε ότι αυτή η κίνηση δεν ήταν στο πλαίσιο σεναρίου. «Εξεπλάγην με αυτό και ένιωσα μια ταραχή», παραδέχτηκε. «Είναι δύσκολο», σχολίασε με χιούμορ. «Πρέπει να είσαι καλά με τον εαυτό σου για να σε δεις στην οθόνη σε μια πορεία 40 χρόνων. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεν είναι και το καλύτερο» εξήγησε.

