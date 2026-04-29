«Αυτή τη στιγμή, είμαστε τσακωμένοι»: Η άβολη σκηνή με τον Γιάννη Τσορτέκη και την Έλενα Μαυρίδου on air

Ο ηθοποιός Γιάννης Τσορτέκης και η ηθοποιός Έλενα Μαυρίδου, μίλησαν on air για το πώς γνωρίστηκαν και ένα αναπάντεχο σκηνικό εκτυλίχθηκε στο τηλεοπτικό πλατό.

Οι δύο ηθοποιοί έδωσαν συνέντευξη στο «Στούντιο 4», της ΕΡΤ, είπαν αρχικά: «Δεν είχαμε συναντηθεί ξανά. Είχαμε μια αμοιβαία εκτίμηση, μια όμορφη ανάμνηση».

Ωστόσο, αν και μιλούσαν για τα πρώτα χρόνια του έρωτά τους, ο Γιάννης Τσορτέκης είπε στον αέρα: «Αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε τσακωμένοι».

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής Θανάσης Αναγνωστόπουλος, ρώτησε: «Αλήθεια; Τώρα κάνεις χιούμορ».

«Όχι, καθόλου», απάντησε ο ηθοποιός, ενώ συνέχισε λέγοντας: «Για μικροπράγματα, τα οποία όμως έχουν να κάνουνε με το πώς ξυπνάει στραβά ένας άνθρωπος ας πούμε… Δεν πρόκειται για καυγά, ούτε για γκρίνια. Είναι επειδή βυθίζομαι μέσα στο πράγμα, είτε σκηνοθετώ είτε παίζω, είναι σαν μια περίοδος κυοφορίας. Η απομόνωση έρχεται από μόνη της για να διαφυλάξει εμένα. Οπότε απομονώθηκα χωρίς να μπορώ να ονομάσω το γιατί», δήλωσε.