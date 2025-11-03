Μενού

Αυτό είναι το αγαπημένο χρώμα των ατόμων με ψυχικά προβλήματα - Tι αποκαλύπτει έρευνα

Νέα ψυχολογική έρευνα αποκαλύπτει ποιο είναι το αγαπημένο χρώμα των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν θέματα ψυχικής υγείας.

xromatista timologia.jpg
Έγχρωμοι λαμπτήρες. | Shutterstock
Μία πρόσφατη ψυχολογική μελέτη αποκάλυψε ότι άτομα με ψυχικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη και η ψυχοπάθεια, δηλώνουν συχνά ότι το μπλε είναι το αγαπημένο τους χρώμα.

Οι ειδικοί εκτιμούν πως αυτή η προτίμηση ενδέχεται να αντικατοπτρίζει συναισθηματική αποστασιοποίηση ή μια υποσυνείδητη ανάγκη για ηρεμία και εσωτερικό έλεγχο της ζωής τους.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr

