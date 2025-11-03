Αυτό είναι το αγαπημένο χρώμα των ατόμων με ψυχικά προβλήματα - Tι αποκαλύπτει έρευνα

Μία πρόσφατη ψυχολογική μελέτη αποκάλυψε ότι άτομα με ψυχικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη και η ψυχοπάθεια, δηλώνουν συχνά ότι το μπλε είναι το αγαπημένο τους χρώμα.
Οι ειδικοί εκτιμούν πως αυτή η προτίμηση ενδέχεται να αντικατοπτρίζει συναισθηματική αποστασιοποίηση ή μια υποσυνείδητη ανάγκη για ηρεμία και εσωτερικό έλεγχο της ζωής τους.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Πολύ βαρύ κλίμα στην τηλεδιάσκεψη ΚΟ της ΝΔ με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ: «Πάρτε το πίσω»
- Αποκαλύψεις του αδελφού της νεκρής στα Βορίζια: «Καθαρή ανθρωποκτονία - Δεχθήκαμε και σήμερα απειλές»
- Βορίζια: Συγγενείς του Φανούρη Καργάκη ζήτησαν άδεια από τη φυλακή για να πάνε στην κηδεία του
- Θεία λειτουργία, λήψεις με drone και βίντεο στο Youtube: Ο ιερέας - influencer που τα κάνει όλα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.