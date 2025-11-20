Αυτός είναι ο μοναδικός Έλληνας που ήταν για ώρες με τον Κριστιάνο Ρονάλντο πριν το δείπνο με Τραμπ

Η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο και της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ ως καλεσμένοι στο δείπνο του Ντόναλντ Τραμπ προς τιμήν του Σαουδάραβα πρίγκιπα προκάλεσε τεράστια συζήτηση, όχι όμως τόση όσο οι σκηνές με τον...Έλληνα κομμωτή του.

Η Τζορτζίνα ανάρτησε στο Instagram βίντεο που δείχνουν τον Κριστιάνο και την ίδια να «γκρουμάρονται» από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα hair stylist, Δημήτρη Γιαννέτο.

Στα στιγμιότυπα φαίνεται ο διάσημος κομμωτής να φροντίζει την κώμη του Ρονάλντο, δίνοντάς του ένα γουστόζικα κομψό look.

Ρονάλντο: Στα έμπειρα χέρια του Δημήτρη Γιαννέτου

Την ίδια στιγμή, η Ροντρίγκεζ βρίσκεται επίσης στην καρέκλα του, με τον Έλληνα hairstylist να δημιουργεί μια sleek, λαμπερή εμφάνιση που αναδείχθηκε ιδιαίτερα στα επίσημα πλάνα από το δείπνο.

Στη διαδικασία συμμετείχε και ο make-up artist της ομάδας, ολοκληρώνοντας το styling του ζευγαριού λίγο πριν μεταβούν στην εκδήλωση, όπου βρέθηκαν ανάμεσα σε κορυφαίους επιχειρηματίες όπως ο Τιμ Κουκ και ο Έλον Μασκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, μάλιστα, αποθέωσε δημόσια τον Ρονάλντο, αποκαλύπτοντας ότι ο γιος του Μπάρον είναι μεγάλος θαυμαστής του.