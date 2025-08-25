Μενού

Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που οι άνθρωποι απατούν, σύμφωνα με ψυχοθεραπεύτρια

Διάσημη ψυχοθεραπεύτρια εξηγεί τους λόγους που τα ζευγάρια απατούν.

Reader symbol
Newsroom
Rage cleaning: Η viral μέθοδος που μετατρέπει τον θυμό και την απογοήτευση σε παραγωγικότητα
Ζευγάρι που τσακώνεται | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Άκουγε σχεδόν για πέντε δεκαετίες ζευγάρια που περνούσαν κάποια κρίση στη σχέση τους. Και τώρα, η διάσημη ψυχοθεραπεύτρια Έστερ Πέρελ, λέει ότι ο λόγος που οι άνθρωποι απατούν δεν είναι πάντα αυτό που υποθέτουμε.

Δεν πρόκειται μόνο για τον πόθο, την πλήξη ή ό,τι άλλο. Σύμφωνα με την ίδια, πρόκειται για κάτι πολύ πιο ανησυχητικό και λυπηρό: μια αίσθηση «νεκρότητας» στη σχέση.

Σε μια συνέντευξη στην εφημερίδα The Telegraph, η Πέρελ εξήγησε ότι μετά από 45 χρόνια ως σεξοθεραπεύτρια, έχει καταλήξει να πιστεύει ότι οι εξωσυζυγικές σχέσεις είναι συχνά μια αντίδραση στο αίσθημα αποσύνδεσης από τη δική σου ζωτικότητα. «Μερικές φορές οι λόγοι έχουν να κάνουν με τη σχέση - απόρριψη, προδοσία, αποσύνδεση ή αποξένωση. Η μοναξιά είναι σημαντικός παράγοντας», σημειώνει. 

Διαβάστε επρισσότερα στο jenny.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

LIFESTYLE