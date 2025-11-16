Azis: O μεγαλύτερος σταρ των Βαλκανίων είναι Ρομά, Βούλγαρος, ΛΟΑΤΚΙ και τον ξέρουμε χάρη στον Κιάμο

Υπάρχει ένα πράγμα που λέω πολύ συχνά παριστάνοντας τον απενοχοποιημένο. Κάθε φορά που ο εγκέφαλός μου κολλάει με ένα κομμάτι, πηγαίνω άμεσα στο YouTube και ακούω το “Φωτιά με Φωτιά" του Κιάμου. Έχω αμέσως θεραπευτεί.

Χωρίς βέβαια να θέλω να υποτιμήσω την ερμηνευτική συμβολή του Έλληνα τραγουδιστή, οφείλω να τονίσω ότι το αυθεντικό κομμάτι ανήκει στον Aziz, έναν από τους μεγαλύτερους και πιο επιδραστικούς σταρ των Βαλκανιών.

Είναι γνωστός για το στιλ του, το cross-dressing, την περσόνα που έχει υιοθετήσει και φυσικά τα megahits που κάνουν τα κοινά στη Βουλγαρία να παραληρούν. Ταυτόχρονα, ο Aziz είναι Ρομά και gay, πράγματα τα οποία μπορεί να μοιάζουν κάπως παράταιρα για έναν υπέρτατο σταρ σε μία συντηρητική σε γενικές γραμμές χώρα, όπως είναι η Βουλγαρία.

O Azis, κατά τα γραφειοκρατικά Vasil Troyanov Boyanov, γεννήθηκε το 1978 μέσα στη φυλακή όπου κρατούνταν η μητέρα του στο Sliven, μία κωμόπολη στο κέντρο ακριβώς της Βουλγαρίας. Η μητέρα του είχε φυλακιστεί εκεί επειδή πουλούσε εισαγόμενα ρούχα, πράγμα που θεωρούνταν έγκλημα στην κομμουνιστική Βουλγαρία.

Η δύσκολη παιδική ηλικία και το star quality του Azis

Η παιδική του ηλικία δεν ήταν καθόλου ανέμελη. Όπως δήλωσε ο ίδιος σε μία συνέντευξη «δεν μου φέρονταν καλά. Τα παιδιά μπορεί να γίνουν πολύ σκληρά. Με κορόιδευαν και με απέφευγαν λόγω του χρώματος του δέρματός μου, καθώς και επειδή ήμουν πιο θηλυπρεπής».

Το στόρι του μοιάζει για όλους τους υπόλοιπους μία σπουδαία ιστορία ενός outsider που ξεπέρασε όλα τα εμπόδια και τα κατάφερε. Για τον ίδιο βέβαια τα πράγματα ήταν πολύ πιο απλά. «Αν σου έλεγα ότι δεν περίμενα να γίνω σταρ, θα ήμουν ψεύτης». Όταν τον ρώταγαν οι δάσκαλοι στο σχολείο τι θα γίνει όταν μεγαλώσει, εκείνος απαντούσε ότι θα γίνει σταρ. Δεν τα πήγε και άσχημα σε αυτόν τον στόχο του.

Ο Azis είναι εδώ και δεκαετίες ένα τεράστιο όνομα στη Βουλγαρία. Όχι μόνο επειδή το κοινό παραληρεί με κάθε νότα από τα τραγούδια του που πολλές φορές ξεφεύγουν από τα στενά όρια της χώρα, αλλά και επειδή απασχολεί τα media με κάθε θεμιτό και αθέμιτο τρόπο. Τα φώτα της δημοσιότητας ασχολούνται μαζί του σε βαθμό εμμονής.

Το 2020 όλη η lifestyle σκηνή της γειτονικής χώρας είχε κατακλυστεί από ένα απλό γεγονός. Ο Azis θα έβαζε τρίχες στο στέρνο του. «Ήμουν τόσο πολύ ανυπόμονος γι’΄αυτή την επέμβαση. Πάντα ήθελα να είμαι bear». Aυτή ήταν μία εποχή μεταβατική για τον Azis που ήθελε να αφήσει πια πίσω του την drag περσόνα με την οποία μεσουρανούσε για χρόνια.

Διαβάστε Επίσης:«Έμαθα ελληνικά χάρη στους στίχους του»: Στη Βουλγαρία ο Βασίλης Καρράς ήταν κάτι παραπάνω από σταρ

Στη νέα του περσόνα θα ακολουθούσε την εμφάνιση και το ντύσιμο ενός κλασικού Βαλκάνιου άντρα: Tζιν παντελόνι, μποτάκι, τεράστια ρολόγια και puffy πανωφόρια. Σχεδόν σαν να ειρωνευόταν το πρότυπο άντρα από το οποίο ξέφευγε σε όλη του τη ζωή.

Το εντυπωσιακό με τον Azis είναι ότι βρέθηκε -και ηλικιακά- στη μέση ενός τεράστιου χάσματος που χώριζε τις γενιές που μεγάλωσαν στην κομμουνιστική Βουλγαρία από εκείνες που μεγάλωσαν στη Βουλγαρία μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού. Έτσι, ο ίδιος γίνεται ένα απόλυτο love or hate πρόσωπο. Όσοι τον αγαπούν τον αγαπούν πολύ. Όσοι τον μισούν τον μισούν ακόμα περισσότερο.

Τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και η συντηρητική Βουλγαρία

Σε μία έρευνα που έγινε το 2012, το 47% των νεαρών ΛΟΑΤΚΙ ατόμων στη Βουλγαρία έκρυβε τη σεξουαλική του ταυτότητα. Το 2019, ο αριθμός αυτός έπεσε στο 41%. Για πολλούς ο λόγος ήταν, μεταξύ άλλων, και η φιγούρα του Azis. O ίδιος παρά την τεράστια επιτυχία του, δεν έμεινε ποτέ σιωπηλός.

Μίλησε συχνά για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ενώ συχνά έχει κάνει ξεσπάσματα για τη χώρα του. Το 2011 δήλωνε αηδιασμένος από τη χώρα του και από την ομοφοβία που σκέπαζε τον δημόσιο λόγο. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν καθόλου σπάνιο η βουλγαρική κυβέρνηση να κατεβάζει αφίσες του στον δρόμο επειδή θεωρούνταν πολύ προβοκατόρικες.

Μην ξεχνάμε πώς εκτός από gay και παντρεμένος με τον σύζυγό του σε έναν γάμο μη αναγνωρισμένο από τη χώρα του, ο Azis είναι και Ρομά. H μουσική της οποία έγινε η φωνή είναι η Chalga, ένα μείγμα βουγλαρικής παραδοσιακής μουσικής με ελληνικές, τουρκικές και πιο δυτικές επιρροές. «H chalga είναι μουσική φτιαγμένη από σκουρόχρωμους ανθρώπους, δεν είναι μία μουσική από ξανθούς με μπλε μάτια».

Πάντως ο ίδιος μοιάζει πλέον πολύ αγαπητός από τεράστιο κομμάτι της βουλγαρικής κοινωνίας. Όπως διάβασα σε ένα σχόλιο στο Reddit «ο παραδοσιακός μάτσο Βούλγαρος άντρας μισεί του γκέι και τους τσιγγάνους αλλά ακούει και χορεύει τραγούδια του Azis».