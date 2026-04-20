Βαλέρια Κουρούπη για τη διαφορά ηλικίας με τον σύντροφό της: «Μαγκώθηκα όταν μου είπε πόσο είναι»

Κοινή συνέντευξη με τον σύντροφό της Μάριο Δερβιτσιώτη έδωσε η ηθοποιός Βαλέρια Κουρούπη στην εκπομπή Breakfast@Star. Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και τρία χρόνια και η γνωριμία τους έγινε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους στη σειρά «Παρουσιάστε» με τον Γιάννη Μπέζο το 2019, ενώ αργότερα συνεργάστηκαν στη σειρά της ΕΡΤ «Χαιρέτα μου τον πλάτανο» και ήρθαν πιο κοντά.

Αναφερόμενοι στη διαφορά ηλικίας που έχουν, η Βαλέρια Κουρούπη αποκάλυψε ότι στην αρχή «μαγκώθηκε» στο να τον φλερτάρει και παραδέχτηκε ότι όταν η γυναίκα είναι μεγαλύτερη είναι κοινωνικό πρόβλημα, ωστόσο είχε απέναντί της έναν ώριμο άνθρωπο που εξισορρόπησε την ηλικιακή απόσταση των 16 χρόνων.

«Έχω πάρει μηνύματα από πονεμένες γυναίκες και άντρες που μου λένε "σε ευχαριστούμε που είπες για τη διαφορά ηλικία στη σχέση σας, γιατί κι εμείς έχουμε αυτό το θέμα". Η γυναίκα όταν είναι μεγαλύτερη, είναι κοινωνικό πρόβλημα, δεν είναι τόσο απλό.

Όταν ο Μάριος μου είπε πόσο χρονών είναι, μαγκώθηκα στο να τον φλερτάρω. Σκεφτόμουν ότι είναι εμπόδιο, με την έννοια ότι "θα έχουμε κάτι να λέμε μεταξύ μας;". Όταν τον γνώρισα καλύτερα και είδα ότι είναι ένα ώριμος άνθρωπος, με μία σοφία, και είδα ότι δεν υπάρχει κάποια "απόσταση", που έχει δουλέψει με τον εαυτό του, τότε το είδα αλλιώς. Στην αρχή σκέφτηκα “που πας κοπέλια;”», είπε η ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Βαλέρια Κουρούπη αποκάλυψε τι είναι αυτό που την εκνευρίζει περισσότερο στον Μάριο Δερβιτσιώτη: «Με τσαντίζει πάρα πολύ η ενασχόλησή του με το κινητό. Πρέπει να το μειώσει για την καλή του ψυχική υγεία», δήλωσε.

«Στη Βαλέρια με τσαντίζει το άσκοπο άγχος», απάντησε εκείνος.