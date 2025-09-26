Βάλια Χατζηθεοδώρου: «Έχω βρεθεί σε κακοποιητική σχέση για έναν χρόνο»

Η Βάλια Χατζηθεοδώρου μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» της Φαίης Σκορδά, αποκάλυψε με απόλυτη ειλικρίνεια ότι βρισκόταν σε κακοποιητική σχέση στην οποία είχε βρεθεί για έναν χρόνο, περιγράφοντας τα συναισθήματα που βίωσε εκείνη την περίοδο.

«Είναι δύσκολο να βρεις τον εαυτό σου και να μαζέψεις τα κομμάτια σου. Το καταλαβαίνεις όταν συμβαίνει», δήλωσε η παρουσιάστρια.

Η Βάλια πλέον ξέρει να αναγνωρίζει τα πρώιμα σημάδια κακοποίησης που σύμφωνα με εκείνη περιστρέφονται γύρω από την υποτίμηση:

«Ξεκινάει από το «δεν είσαι ικανή» και μέσα εκεί μπαίνουν το «δεν είσαι όμορφη» και άλλα», είπε.

«Η κακοποίηση έχει πολλά...πόδια. Όταν φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο σε έναν άνθρωπο είναι κακοποιητικό και χειριστικό», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια τονίζοντας ότι η λεκτική και ψυχολογική βία είναι και αυτή κακοποίηση.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι βρισκόταν σε αυτή την σχέση για έναν χρόνο και δήλωσε: «Θέλει δύναμη για να βρεις τα πατήματά σου και να πεις μέχρι εδώ είμαι».

Στην ερώτηση της Φαίης για το ποιος την βοήθησε να βγει από αυτή την κατάσταση η Βάλια είπε:

«Οι δικοί μου άνθρωποι είναι εκεί να βοηθούν σε όλα. Τα λέω όλα στους φίλους μου. Δεν θα με κρίνουν, αλλά θα μου πουν καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι 1, 2, 3 και καταλαβαίνουμε ότι μπορείς να θέλεις τον χρόνο σου.

Έτσι σε βοηθάνε με το να μην σε πιέζουν και να μην μπεις στη διαδικασία να τα κρύβεις, να μην το περνάς μόνη σου, να μην ντρέπεσαι. Με βοήθησαν πολύ οι φίλοι μου… Μου είπαν Βάλια, η συνθήκη είναι αυτή, εσύ έχεις χάσει τον εαυτό σου, αλλά θα το βρούμε μαζί».