Βάνα Μπάρμπα σε Σοφία Μουτίδου: «Θα φύγω σαν τον Αποστόλη, γιατί τα κάνεις αυτά;»

Η Βάνα Μπάρμπα ήταν καλεσμένη στο Real View το βράδυ της Πέμπτης (20/11) και μεταξύ όσων συζήτησε με τις τέσσερις παρουσιάστριες ήταν και η πρόσφατη ανάρτηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή από τη Μυτιλήνη όπου είχε πάει για το τάμα της και η οποία είχε σχολιαστεί αρνητικά από ορισμένους χρήστες που υποστήριζαν πως την πίστη δεν την προβάλλεις και δεν την «πουλάς» μέσω social media.

Πάνω στην κουβέντα η Σοφία Μουτίδου είπε ότι εκείνη δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό με τη Βάνα Μπάρμπα να την «απειλεί» ότι θα αποχωρήσει από το πλατό, όπως είχε κάνει πριν από λίγες ημέρες ο Απόστολος Γκλέτσος.

«Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον Θεό, είμαι εντελώς άθεη», είπε χαρακτηριστικά η Σοφία Μουτίδου με την Μπάρμπα να κλείνει το μάτι στην Έλενα Χριστοπούλου και να λέει: «Α, γιατί Σοφία; Γιατί ρε Σοφία; Θα φύγω σαν τον Αποστόλη. Γιατί τα κάνεις αυτά;».

Αυτή και μόνο η φράση ήταν αρκετή για να λυθούν στα γέλια όλες με τη Σοφία Μουτίδου δε να συνεχίζει το αστείο λέγοντας: «Φύγετε».