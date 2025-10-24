Βάνα Μπάρμπα: «Αν θες να είσαι καριερίστα, να μην κάνεις παιδιά - Δεν γίνονται και τα δύο»

Η Βάνα Μπάρμπα μίλησε στο Breakfast@Star με αφορμή την παράσταση στην οποία θα πρωταγωνιστεί φέτος και αναφέρθηκε στον ηλικιακό ρατσισμό που βιώνουν οι γυναίκες άνω των 55 ετών, αλλά και στις γυναίκες που συνδυάζουν καριέρα - οικογένεια.

Ακόμα η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε το καλοκαίρι, τους ανθρώπους που δε στάθηκαν στο πλευρό της, ενώ εξομολογήθηκε ότι θα ήθελε να ερωτευτεί.

«Είμαι καλά μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, δόξα τω Θεώ. Μου συνέβη ένα κακό γεγονός, που δεν περίμενα ότι θα με πρόδιδαν κάποιοι δικοί μου άνθρωποι και θα μου έκαναν τόσο μεγάλη ζημιά.

Από τη στενοχώρια ανέβασα 18 πίεση και αυτό με χτύπησε στο εγκεφαλικό. Ευτυχώς δεν ήταν αιμορραγικό. Αν ήταν, δεν θα μπορούσα να ξαναμιλήσω. Φοβήθηκα πολύ», δήλωσε αρχικά η Βάνα Μπάρμπα.

Στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι «ήταν δύσκολο για τους δικούς μου. Εκεί μέτρησα τους φίλους μου, άνθρωποι για τους οποίους έδινα τη ζωή μου δεν ήρθαν καν να με δουν. Η μπόρα τελείωσε αφού έμεινα σε πλήρη απομόνωση για τρεις μήνες.

Το έκανε η ζωή μόνη της, δεν έβγαινα, δεν έβλεπα φίλους. Τώρα είμαι στα καλά μου, θέλω να ξαναβγώ στον κόσμο και να κάνω θέατρο».

Βάνα Μπάρμπα: «Αν θες να είσαι καριερίστα, να μην κάνεις παιδιά»

Μιλώντας για τη θεατρική παράσταση στην οποία θα πρωταγωνιστεί φέτος τον χειμώνα, η Βάνα Μπάρμπα ανέφερε:

«Η παράσταση λέγεται "Οι Αόρατοι" και αφορά γυναίκες από τα 55 και πάνω που η γυναίκα μεγαλώνει και το σύστημα τη διώχνει. Μένει μόνη της άδικα, ενώ τα έδωσε όλα σαν μάνα και σαν ερωμένη, μεγαλώνει άσχημα.

Οι γυναίκες βιώνουν ηλικιακό ρατσισμό στην Ελλάδα, παντού βλέπεις τις "bimbo", είναι απίστευτο. Στο εξωτερικό, βλέπεις μεγάλες γυναίκες που είναι κουκλάρες. Γιατί να μην έχω ρόλο στα εξήντα μου όπου θα έχω σχέση με έναν σαραντάρη; Γιατί ο άντρας μπορεί και η γυναίκα όχι; Γιατί να παίζω τη γιαγιά; Έλεος».

«Η μητέρα μέχρι τα 15 που μεγαλώνει παιδιά δεν θα πρέπει να δουλεύει, δεν γίνεται δουλειά και οικογένεια μαζί. Η μητέρα που μεγαλώνει παιδί μόνη της θα πρέπει να πληρώνεται από το κράτος. Αν θες να είσαι καριερίστα, να μην κάνεις παιδιά. Δεν γίνονται και τα δύο», τόνισε η γνωστή ηθοποιός.

Κάνοντας έναν απολογισμό για το πώς ήταν η ίδια σαν μάνα, η ίδια εξομολογήθηκε:

«Έκανα τεράστια λάθη για να μεγαλώσω το παιδί μου μόνη μου, διαφώνησα με τον πατέρα της κόρης μου, αλλά δεν μπορεί οι πατεράδες να εξαφανίζονται και να μην υπάρχει η σκιά τους.

Πολλοί πατεράδες είναι ανάξιοι, παρατάνε τα παιδιά τους για να κάνουν άλλες οικογένειες για να εκδικηθούν την πρώην. Παίζουν ένα παιχνίδι σε βάρος των παιδιών».

Τέλος, σε ερώτηση για τον αν είναι ερωτευμένη αυτή την περίοδο η Βάνα Μπάρμπα δήλωσε:

«Δεν είμαι ερωτευμένη, αλλά θα ήθελα έναν έρωτα. Δεν θέλω να είμαι αόρατη γυναίκα. Θέλω να έχω και εγώ να μοιραστώ.

«Θα ήθελα έναν άντρα να μου παρέχει ασφάλεια και να με δεχτεί όπως είμαι, να μην θέλει να με αλλάξει. Τι είμαι, γραμμόφωνο για να με αλλάξουν; Με έχουν κατηγορήσει ότι είμαι γυναίκα αράχνη. Όποιος δεν έχει τη δική του τράπεζα, ας μη με πλησιάζει».