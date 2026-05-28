Βάνα Μπάρμπα: Υποδύθηκε τη Μήδεια πρόσφυγα στο Τορίνο - Το βίντεο από το Palazzo di Barolo

Στην Ιταλία έπειτα από πρόσκληση της Ιταλικής Πρεσβείας, η Βάνα Μπάρμπα υποδύθηκε τη Μήδεια πρόσφυγα με τη συνοδεία της σοπράνο Βικτώριας Δαβάκη.

Η ηθοποιός δημοσίευσε απόσπασμα από την παρουσίαση που έγινε στο Palazzo di Barolo ευχαριστώντας την πρεσβεία.

«Ευχαριστώ την ιταλική πρεσβεία για την πρόσκληση να παιχτεί στο Palazzo di Barolo η Μήδεια πρόσφυγας με την εξαιρετική Ελληνίδα σοπράνο κυρία Διακάκη. Βασισμένο στην ιδέα του κυρίου Ιωάννη Κάντζα», ανέφερε στην ανάρτησή της.