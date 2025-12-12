Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για Καίτη Κωνσταντίνου: «Ας μην περνούσε στην αθανασία κι ας την είχαμε ακόμα κοντά μας»

Συγκινεί ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star» για την αγαπημένη Καίτη Κωνσταντίνου, η οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Μάρτιο σε ηλικία 61 ετών, κάνοντας λόγο για μια «άδικη απώλεια».

«Ας μην περνούσε στην αθανασία κι ας την είχαμε ακόμα κοντά μας. Με πολλούς ανθρώπους όταν περνάνε τα χρόνια και φτάνουμε σε μία ηλικία, συνειδητοποιείς ότι παρ' όλο που μπορεί να μην κάνουμε κολλητή παρέα, βρισκόμαστε, αλλά είμαστε μια οικογένεια και αυτό δεν αλλάζει με τίποτα», είπε αρχικά ο γνωστός ηθοποιός, ο οποίος είχε συνεργαστεί με την αξέχαστη ηθοποιό στα «Εγκλήματα».

«Μια τέτοιους είδους απώλεια, άδικη, είναι κάτι που θα μας κατατρέχει σε όλη μας τη ζωή, όπως όλες οι άδικες απώλειες, πόσω μάλλον με ανθρώπους που έχουμε λειτουργήσει, έχουμε δουλέψει και έχουμε αγαπηθεί μέσα από τη δουλειά και μέσα από λίγες προσωπικές στιγμές που μπορεί να έχουμε ζήσει.

Είναι πολύ δύσκολο αυτό να το διαχειριστείς», συμπλήρωσε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.