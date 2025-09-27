Βασίλης Μπισμπίκης: «Είμαι κακό παράδειγμα ανθρώπου» - Η προειδοποίηση της Βανδή

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε καλεσμένος στην πρεμιέρα της εκπομπής “Καλύτερα δε γίνεται” με τη Ναταλία Γερμανού και μίλησε ανοιχτά για όλα: την προσωπική του ζωή, τις ανησυχίες του ως πατέρας, αλλά και την πρόσφατη περιπέτεια με την υγεία του που τον έκανε να επαναπροσδιορίσει πολλά.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση του με τη Δέσποινα Βανδή και το πώς εκείνη τον είχε προειδοποιήσει για την έκταση που θα πάρει η δημοσιότητα:

«Με είχε προειδοποιήσει η Δέσποινα για την σχέση μας, με ρώτησε αν θα το αντέξω αυτό με τα media».

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως δεν περίμενε τέτοιο σούσουρο. Δεν τον ενδιαφέρουν τα σχόλια, ούτε τον νοιάζει που μπορεί να σηκώσει κάποιος άνθρωπος το κινητό για να τους τραβήξει.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, ο Βασίλης Μπισμπίκης μίλησε για τον γιο του και τις ανησυχίες που έχει ως πατέρας: «Η κοινωνία έχει βία. Φυσικά και ανησυχώ. Τον λατρεύω.

Είναι φοβερά ταλαντούχο παιδί και θέλω να κάνει ότι γουστάρει. Ότι τον κάνει ευτυχισμένο. Για φαντάσου τι ζωή έχω περάσει εγώ...».

Η πιο συγκλονιστική στιγμή της συνέντευξης ήταν όταν ο ηθοποιός μίλησε για την πρόσφατη νοσηλεία του και τις σκέψεις που έκανε εκείνες τις ώρες: «Το μυαλό μου πήγε πρώτα στον γιο μου. Όταν μπήκα μέσα στο νοσοκομείο, είπα στη Δέσποινα: “Να πάρω τηλέφωνο τον γιο μου;”.

Μου είπε, “είσαι καλά; Τι να τον πάρεις τηλέφωνο; Τι να του πεις;” και της είπα “μα, μπορεί να μη ζήσω, κάτι να του πω”. Ευτυχώς, βέβαια, που δεν το πήρα το παιδί να τον τρελάνω».

Παρά την ένταση της στιγμής, ο ίδιος συνειδητοποίησε κάτι βαθύτερο:

«Δεν φοβήθηκα, όχι. Νόμιζα ότι φοβάμαι τον θάνατο, το δήλωνα κιόλας ότι “ο θάνατος για μένα είναι φόβος”. Τελικά, όμως, δεν έχω φόβο ούτε στον θάνατο».

Και με αυτοσαρκασμό πρόσθεσε: «Μάλλον δεν έχω κανέναν φόβο, τουλάχιστον δεν φοβάμαι τον θάνατο. Δηλαδή και που το έπαθα αυτό, είμαι κακό παράδειγμα ανθρώπου. Δεν έχω σταματήσει να κάνω μια ζωή λίγο… Είμαι πολύ κακό παράδειγμα ανθρώπου σε σχέση με την υγεία του».