Βέφα Αλεξιάδου: Εκατομμυριούχος Βούλγαρος αγόρασε τη βίλα της στην Χαλκιδική για 2,2 εκατομμύρια

Η πολυτελής βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική άλλαξε ιδιοκτήτες έναντι 2,2 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Super Κατερίνα. Η εμβληματική μαγείρισσα, που έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου 2024 σε ηλικία 91 ετών, είχε περάσει τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο συγκεκριμένο σπίτι.

Έναν χρόνο μετά τον θάνατό της, η κατοικία μεταβιβάστηκε σε νέο ζευγάρι ιδιοκτητών, με τη διαδικασία να ολοκληρώνεται το περασμένο καλοκαίρι. Οι νέοι κάτοχοι, βουλγαρικής καταγωγής, είναι ο φαρμακοβιομήχανος Νικολάι Κοστόφ –ιδρυτής μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας– και η σύζυγός του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ζευγάρι έχει ήδη προχωρήσει σε μερική ανακαίνιση της βίλας, διατηρώντας ωστόσο αρκετά από τα έπιπλα και την αισθητική που είχε επιλέξει η εκλιπούσα. Στην εκπομπή προβλήθηκαν μάλιστα φωτογραφίες τους μέσα στο σπίτι, το οποίο πλέον αποτελεί το νέο τους καταφύγιο στη Χαλκιδική.