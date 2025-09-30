Βέφα Αλεξιάδου: Πουλήθηκε το σπίτι της για 2,2 εκ. ευρώ – Ποιος το αγόρασε

Το περασμένο καλοκαίρι πουλήθηκε, όπως έκανε γνωστό ο Alpha και η εκπομπή «Super Κατερίνα», το σπίτι της εθνικής τηλεμαγείρισσας, Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική, με τον αγοραστή να δαπανά το ποσό των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Βέφα Αλεξιάδου είχε αφήσει το σπίτι της στη Χαλκιδική στις εγγονές της, με τον νέο ιδιοκτήτη να είναι ένας άνδρας από το εξωτερικό, συγκεκριμένα με καταγωγή από τη Βουλγαρία.

Μάλιστα, όπως προέκυψε από το σχετικό ρεπορτάζ για τη Βέφα Αλεξιάδου, ο νέος ιδιοκτήτης της πολυτελούς κατοικίας στη Χαλκιδική, θέλει να στήσει απ' έξω τιμητική πλακέτα αποτίοντας ύστατο φόρο τιμής.

Η αδελφική φίλη της Βέφας Αλεξιάδου, Λάγια Δουλκερίδου, μίλησε για το γεγονός, αναφερόμενη και στις δύσκολες στιγμές που πέρασε η μαγείρισσα.

«Γνωριζόμαστε περισσότερο από 40 χρόνια και κάθε φορά που ήταν σε δύσκολη περίοδο όπως και την περίοδο που ο άντρας της ήταν στα τελευταία του, με είχε καλέσει στην Αθήνα, γιατί εγώ μένω Θεσσαλονίκη, για να της συμπαρασταθώ, 15 μέρες πριν πεθάνει ο άντρας της, μέχρι και την κηδεία του.

Τα τελευταία τρία χρόνια ήμουν κοντά, να της δείξω την βοήθειά μου, αλλά όσο περνούσε ο καιρός η κατάστασή της επιδεινωνόταν σε βαθμό που ήταν αφόρητο το άγχος και για εμένα, γιατί αισθανόμουν ότι έπρεπε να φροντίσω έναν άνθρωπο που ήτανε εγκαταλελειμμένος από τους πάντες».

Για το σπίτι της, είπε: «Όντως ήταν ένας χώρος που συναντιόμασταν όλοι οι φίλοι και γνωστοί. Πουλήθηκε από τις εγγονές της σε έναν Βούλγαρο και προς τιμήν της θέλει να κάνει μία πλακέτα με το όνομά της».