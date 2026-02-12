Ολοκληρώθηκαν στην Αθήνα τα γυρίσματα της πρώτης ταινίας μεγάλου μήκους «Bells» του βραβευμένου Ελληνοαμερικανού σκηνοθέτη Άνταμ Κρίστιαν Κλαρκ στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει πλούσιο καστ με ονόματα διάσημων Ελλήνων ηθοποιών, ανάμεσα τους και οι πρωταγωνίστριες του Maestro Στεφανία Γουλιώτη και Κλέλια Ανδριολάτου.

Ο σκηνοθέτης που φημίζεται για το ωμό, προσανατολισμένο στις ερμηνείες έργο του, που έχει λάβει διακρίσεις από τους New York Times, Variety, The Village Voice και LA Weekly, επέλεξε αυτή τη φορά να τοποθετήσει την ταινία σε περιοχές του κέντρου της Αθήνας όπως η Ομόνοια, η Βικτώρια και το Μεταξουργείο.

Η υπόθεση της ταινίας

Το «Bells» εκτυλίσσεται κατά τη διάρκεια ενός χειμώνα στην Αθήνα και ακολουθεί την Ελένη (Στεφανία Γουλιώτη), μια νυχτερινή φύλακα ασφαλείας που βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο να χάσει το οικογενειακό της διαμέρισμα, και τον Τζον, έναν Αμερικανό αρχιτέκτονα που ζει στην πόλη (που υποδύεται ο ίδιος ο σκηνοθέτης) και είναι αρραβωνιασμένος με τη Δάφνη (Κλέλια Ανδριολάτου), σημαντικό στέλεχος σε μουσείο σύγχρονης τέχνης.

Μια φαινομενικά συνηθισμένη επίσκεψη στο διαμέρισμα της πρώτης εξελίσσεται σε μια ιδιωτική, ανώνυμη σχέση που αναπτύσσεται στο περιθώριο της ζωής τους.

Μέσα από ρουτίνες, συναντήσεις και κοινόχρηστους χώρους, η ταινία εξερευνά διακριτικά την ένταση ανάμεσα στη δέσμευση και τη φυγή, θέτοντας το ερώτημα αν η ελευθερία προϋποθέτει όρκους.

Στο καστ συμμετέχουν οι: Θέμις Μπαζάκα, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Γιώργος Γάλλος, Μάκης Παπαδημητρίου, Πάνος Βλάχος, Θανάσης Κουρλαμπάς και Ναταλία Σουίφτ.

Ο Άνταμ Κρίστιαν Κλαρκ εξομολογήθηκε πως επέλεξε την Αθήνα καθώς ήθελε να επιστρέψει και να αναδείξει τη γειτονιά όπου έζησε η γιαγιά το

Παράλληλα, η απόφασή του να γυρίσει την ταινία στην Ελλάδα συνδέεται άμεσα με τη μακροχρόνια επιθυμία του να συνεργαστεί με Έλληνες θεατρικούς ηθοποιούς, τους οποίους θεωρεί από τους πιο πειθαρχημένους και εκφραστικά τολμηρούς στην Ευρώπη.