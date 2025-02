Βιβλίο με μυστικά των royals: «Ο Χάρι θα ήθελε 2 εβδομάδες για να βάλει παντελόνι χωρίς βοήθεια»

Ένα ακόμη βιβλίο έρχεται να προστεθεί στη λίστα με εκείνα για τη βασιλική οικογένεια, που αποκαλύπτει διάφορα πικάντικα μυστικά. Είναι αλήθεια όσα γράφονται; Ποιος ξέρει.

Οτιδήποτε έχει σχέση με τους royals απλά μπαίνει όπως και να ‘χει στο spotlight. Λέγεται Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants είναι δια χειρός Τομ Κουίν και θα κυκλοφορήσει εντός του μήνα. Σε αυτό μιλούν ανώνυμα πρώην υπάλληλοι του Παλατιού, που αν μη τι άλλο έζησαν και άκουσαν πολλά. Κοινώς τα βγάζουν όλα στη φόρα. Το βιβλίο υπόσχεται να δώσει «μια ματιά στις κρυμμένες ζωές της βασιλικής οικογένειας».

Όπως γράφει η Daily Mail, ο πρίγκιπας Χάρι ήταν για πολλούς από το προσωπικό ένας ευάλωτος και ευαίσθητος άντρας, με αρκετές όμως εκρήξεις θυμού, όπως ο πατέρας και αδερφός του. «Πρέπει να είναι ο πιο μπερδεμένος από όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας που έχουν περάσει ποτέ».

Για την βασιλική οικογένεια, ο Δούκας του Σάσεξ αποτελούσε πάντα μία «ανησυχία» για τον τρόπο ζωής του, ωστόσο όταν γνώρισε την Μέγκαν Μαρκλ οι ελπίδες αναπτερώθηκαν στο Παλάτι, θεωρώντας από πολλούς πως θα τον κρατούσε μακριά από προβλήματα.

