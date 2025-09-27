Μενού

Το βιβλίο που όσοι το διαβάζουν, κλαίνε

Υπάρχει ένα βιβλίο που όσοι το διαβάζουν, κάποια στιγμή θα «λυγίσουν».

Βιβλία
Το Tiktok έχει φροντίσει, από το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα, να μας παρουσιάζει βίντεο με χρήστες που κλαίνε - κλάμα κανονικό, όχι δάκρυα συγκίνησης- ενώ διαβάζουν ένα βιβλίο.

Το κοινό χαρακτηριστικό σε όλα αυτά τα βίντεο, είναι το «Τελευταίο Γράμμα» της Ρεμπέκα Γιάρος. Ε, λοιπόν το διαβάσαμε από καθαρή περιέργεια.

