Το βιβλίο που όσοι το διαβάζουν, κλαίνε

Το Tiktok έχει φροντίσει, από το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα, να μας παρουσιάζει βίντεο με χρήστες που κλαίνε - κλάμα κανονικό, όχι δάκρυα συγκίνησης- ενώ διαβάζουν ένα βιβλίο.

Το κοινό χαρακτηριστικό σε όλα αυτά τα βίντεο, είναι το «Τελευταίο Γράμμα» της Ρεμπέκα Γιάρος. Ε, λοιπόν το διαβάσαμε από καθαρή περιέργεια.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr