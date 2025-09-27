Το βιβλίο που όσοι το διαβάζουν, κλαίνε

Το Tiktok έχει φροντίσει, από το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα, να μας παρουσιάζει βίντεο με χρήστες που κλαίνε - κλάμα κανονικό, όχι δάκρυα συγκίνησης- ενώ διαβάζουν ένα βιβλίο.
Το κοινό χαρακτηριστικό σε όλα αυτά τα βίντεο, είναι το «Τελευταίο Γράμμα» της Ρεμπέκα Γιάρος. Ε, λοιπόν το διαβάσαμε από καθαρή περιέργεια.
Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr
- Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΥ: Ποιες περιοχές θα σαρώσει η κακοκαιρία από το βράδυ Σαββάτου
- «Ό,τι και να πω το παιδάκι έφυγε»: Τα πρώτα λόγια της μοιραίας οδηγού που παρέσυρε στην Ηγουμενίτσα τον Μάξιμο
- «Άντε Μάνθο, ρίξε…»: Ο παρκαδόρος που σκότωσε την οδοντίατρο στη Βραυρώνα επειδή το ζήτησε
- Πέτρος Κωστόπουλος για τον Πάρι Ρούπο: «Έπρεπε να έχει πάρει τον π… »
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.