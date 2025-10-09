Βικτόρια Μπέκαμ για τα χρόνια πάλης με διατροφικές διαταραχές: «Δεν ήξερα τι έβλεπα στον καθρέφτη»

Η Βικτόρια Μπέκαμ είχε την τύχη - ατυχία να εισέλθει στον χώρο του θεάματος από νεαρή ηλικία. Η νυν σχεδιάστρια μόδας βρισκόταν ανέκαθεν στο επίκεντρο της δημοσιότητας, άλλοτε λόγω της επαγγελματικής ζωής της και άλλοτε λόγω της προσωπικής.

Ωστόσο, σε αυτή τη «σχέση» δεν ήταν όλα ρόδινα. Η Βικτόρια Μπέκαμ βίωσε αρκετές φορές την αρνητική πλευρά της έκθεσης, γεγονός που επηρέασε την καθημερινότητά της και της δημιούργησε πρόβλημα στην εικόνα που είχε για τον εαυτό της. Τα κιλά της έγιναν εμμονή, με την ίδια να «παλεύει» με τις διατροφικές διαταραχές.

Στο ντοκιμαντέρ του Netflix για τη ζωή της, με τίτλο «Victoria Beckham», η πρώην τραγουδίστρια «έσπασε» τη σιωπή της και μίλησε για αυτό το γκρίζο κεφάλαιο της ζωής της, υπογραμμίζοντας πόσο επηρεαζόταν από την άποψη των άλλων για το σώμα και τα κιλά της.

